Вріже похолодання після "потопу": українці дізналися "крижаний" прогноз на вересень

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В погоді в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними. Початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Початок осені відзначатиметься частою зміною погоди, розповів він у коментарі Телеграфу.

Перша декада вересня

У цей період не виключені вітри, розповів синоптик. Опади будуть помірними, а їх ймовірність в першу декаду вересня досить висока.

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Він не виключив, що температура вдень буде комфортна, як для вересня, кілька більш холодних днів випаде на початку цього відрізка. Ночі стануть досить прохолодними, але без заморозків.

Друга декада місяця

Народний синоптик прогнозує справжнє осіннє тепло. Разом з тим він не виключає, що повернення до літніх температур не буде. Імовірність опадів дуже низька.

Третя декада вересня

Деркач попередив про опади. Не виключені теплі деньки, а далі опади в окремі дні будуть досить сильними. Температура знизиться. Народний синоптик зазначив, що така погода протримається до кінця місяця.

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Раніше провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. Суботіна НАН України Світлана Бойченко заявила про те, що клімат змінюється, а тому найближчим часом українці спостерігатимуть нетипову для нашої країни погоду.

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