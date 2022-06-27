Україну розжарить до +37º: синоптик назвав терміни нестерпного пекла

На початку нового тижня в Україні не виключено підвищення температури повітря, розповів народний синоптик Стас Щедрін.

Як пише він у своєму Facebook, істотне збільшення температурних показників прогнозується з 28 червня.

Синоптик уточнив, що на території України варто очікувати спеки до +37 градусів. Разом з тим можуть бути дощі на деяких ділянках країни.

"З 28 червня по всій Україні очікується потепління до +34 +37, але місцями можливі дощі", - пише він.

Разом з тим у коментарі під своїм постом він уточнив, що така температура може протриматися до 5 липня.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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