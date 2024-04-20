Україну накриває новий потужний циклон: будуть сильні дощі, вітер і холод

Після потепління Україну знову накриє похолодання з дощами.

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Погода в Україні стане ще холоднішою - будуть сильні дощі, вітер і холод/ unsplash.com

Погода в Україні після короткотривалого потепління знову стане холодною. У неділю, 21 квітня, нашу державу накриє новий циклон. Він спричинить сильні дощі.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Також вона попередила, що разом з дощем прийде сильний вітер.

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"Завтра в Україну знову прискаче черговий хвацький циклон. Циклон зумовить практично повсюди дощі, почасти навіть сильні. Опади супроводжуватимуться сильним вітром. Єдине, куди суттєві опади не дійдуть – до східних областей", – зазначила синоптик.

Діденко розповіла, що у східних областях 21 квітня буде дуже тепло, температура повітря підійматиметься до +19…+24 градусів.

На півдні нашої держави буде +13…+18 градусів.

"Навпаки, холодно та дуже холодно очікується на півночі та заході, на Вінниччині та Черкащині, передбачається +8…+12 градусів. На решті території України протягом дня +10…+16 градусів", – зазначила синоптик.

У Києві в неділю будуть дощі, сильний вітер. Температура повітря буде холодною і триматиметься на рівні близько +8 градусів.

Погода в Україні 21 квітня/ Facebook Наталія Діденко

Погода в Україні 21 квітня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що погода в Україні принесе нові "сюрпризи" – будуть заморозки, дощі та грози. Подекуди в Україні буде -7 градусів. Після цього у низці областей буде невелике потепління, яке водночас принесе з собою дощі та грози.

Також раніше синоптик дала прогноз на квітень 2024 року і сказала, коли в Україну повернеться тепло. Найближчим часом усе ще буде прохолодно – погоду зумовлюють арктичні повітряні маси, прогнозує синоптик.

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