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Заморозки, дощі та грози: погода в Україні принесе нові "сюрпризи"

Альона Вороніна
19 квітня 2024, 14:02
Подекуди в Україні буде -7 градусів. Після цього у низці областей буде невелике потепління, яке водночас принесе з собою дощі та грози.
Погода, дождь, гроза
Погода в Україні принесе нові "сюрпризи"/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 20 і 21 квітня, буде нестійкою. Вночі та вранці у суботу, 20 квітня, у західних, північних, а також місцями в центральних та східних областях можливі заморозки як на поверхні ґрунту, так і у повітрі.

Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що такі низькі температури можуть завдати шкоди різним сільськогосподарським культурам.

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У той же час синоптик розповів, що ввечері 20 квітня і упродовж дня 21 квітня активний південний циклон з Чорного моря спричинить випадання рясних дощів, які місцями супроводжуватимуться грозами, шквалистим посиленням вітру. При цьому у більшості областей, крім західних, буде відчутне потепління.

Синоптик при цьому попередив, що така різка зміна повітряних мас та коливання атмосферного тиску і температури можуть негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Погода в Україні 20 квітня

У західних областях

У західних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та у повітрі заморозки 0…-5; вдень +10...+15 градусів. У Карпатах вночі -2...-7 градусів, вдень +5...+10.

У північних областях

У північних областях без істотних опадів, лише увечері на півдні Київщини та Сумщини можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-5; вдень +11...+16 градусів.

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У центральних областях

У центральних областях вночі без опадів, вдень очікується невеликий дощ. Вітер східний/північно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 градуси, вдень +12…+17 градусів.

На півдні України

У південній частині та у Криму вночі без опадів, вдень дощ, у Приазов'ї місцями із грозою. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +13…+18, у Криму до +21 градус.

У східних областях

У східних областях без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3, вдень +15...+20 градусів.

Погода в Украине 20 апреля
Погода в Україні 20 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 21 квітня

У західних областях

У західній частині вночі місцями, вдень повсюди пройдуть дощі, у Житомирській та Вінницькій областях значні дощі. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень північний, 9-14 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, місцями заморозки 0...-3, вдень +6...+11 градусів.

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У північних областях

У північних областях протягом доби дощова погода, подекуди значні опади. Окремі грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+17 градусів.

У центральних областях

У центральних областях пройдуть дощі, подекуди грози. Вітер північно-східний, з переходом вдень на південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +15…+20.

На півдні України

У південних областях очікується нестійка погода з дощами та грозами. Вітер північний, з переходом на південно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +11…+16.

У східних областях

У східній частині місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер східний, з переходом вдень на південний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +19…+24.

Погода в Украине 21 апреля
Погода в Україні 21 квітня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні лютує потужний циклон – будуть заморозки зі снігом та дощем. Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру – до 20 м/с.

Також раніше синоптик дала прогноз на квітень 2024 року і сказала, коли в Україну повернеться тепло. Найближчим часом усе ще буде прохолодно – погоду зумовлюють арктичні повітряні маси, прогнозує синоптик.

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