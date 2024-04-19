Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз на квітень 2024 року

Найближчим часом усе ще буде прохолодно - погоду зумовлюють арктичні повітряні маси, прогнозує синоптик.

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Прогноз погоди на квітень 2024 - коли в Україну повернеться тепло / Фото: pixabay.com

Після різкого похолодання в Україну поступово повертатиметься весняна погода. Такий прогноз погоди озвучила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух.

За її словами, наприкінці березня та у першій половині квітня погоду в Україні визначало субтропічне повітря. Якщо говорити про максимальні температури, вони сягали +25 і навіть у деяких районах +29 градусів, передає 24 Канал.

"Такі температури надзвичайно високі та нетипові для цього періоду. Вони спостерігаються дуже рідко, можуть відзначатися тричі на 100 років. І якраз такий випадок ми з вами спостерігали", - сказала Балабух.

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Із середини місяця та впродовж наступного тижня погоду обумовлюватимуть арктичні повітряні маси, які відчутно знизять температуру.

За словами метеорологині, хоча в Україні значно похолодає, мінімальна температура повітря залишиться в межах норми. Можливо, що лише 20 квітня опуститься нижче норми.

Найхолодніше буде в західних регіонах України. Там можливий сніг, а нічні температури можуть опускатися нижче нуля. Однак така погода типова для цього періоду року. Нетиповими були практично літні температури, які спостерігалися на початку місяця.

"І якщо говорити про тенденцію, то якраз за тими розрахунками, які зараз уже є, ми бачимо, що такі аномально різкі зміни температури повітря, як у бік підвищення, так і зниження, надалі малоймовірні", - сказала Балабух і додала, що погода в Україні повертається в норму.

Хто така Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі попереджали, що сильні заморозки очікуються вночі 20 квітня. У західних, північних та центральних областях у нічні години похолодає до -3°.

Прогноз погоди на 20 квітня / facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні у квітні 2024 року - прогнози

Погода в Україні у квітні 2024 року буде досить теплою - показники близькі до норми. Зокрема, середня місячна температура прогнозується в межах 8-13 градусів тепла, у Карпатах - приблизно 6-7 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі.

Тепліше буде в більшості західних областей, а також на Вінничині та Одещині. Стовпчики термометрів піднімуться на 1-1,5 градуса вище за норму.

Синоптики прогнозують: середня місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, у Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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