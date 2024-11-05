Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Коротко:
- 7 листопада Україну атакує магнітна буря більшої сили
- Сонячна активність не вщухатиме протягом трьох днів
З 5 по 7 листопада, згідно з прогнозом сонячної та геомагнітної активності очікується магнітна буря. Спершу вона буде невеликою, але вже у четвер досягне свого піку.
Про це повідомили у Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Главред розібрався, що за рівнем потужності магнітна буря буде з К-індексом 4 протягом перших двох днів, а 7 листопада сягне позначки у 5 балів.
Важливо зазначити, що рівень потужності магнітних бур класифікується між показниками 2 та 9. Що вищий К-індекс, то потужнішим магнітним коливанням він відповідає. Тож 4-бальна магнітна буря відповідає жовтому, а 5-бальна - червоному рівню.
Послаблення сонячної активності, за даними meteoagent, прогнозується лише наприкінці тижня, з 8 листопада К-індекс відповідатиме 2 балам і протримається до 10 листопада.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
Вплив магнітних бур на людей
Багато хто у період сонячної активності відчуває погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, біль в області серця. Серед поширених симптомів також:
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Що робити під час магнітної бурі
Якщо ви чутливі до магнітних бур, під час підвищеної сонячної активності потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;
- Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;
- Регулярно провітрювати кімнату.
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