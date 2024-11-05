Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Потужність магнітної бурі у піковий день досягне п'ятибального рівня.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakryvaet-magnitnaya-burya-kogda-etot-shtorm-budet-na-pike-10611581.html Посилання скопійоване

Активність Сонця знизиться лише наприкінці тижня / pixabay

Коротко:

7 листопада Україну атакує магнітна буря більшої сили

Сонячна активність не вщухатиме протягом трьох днів

З 5 по 7 листопада, згідно з прогнозом сонячної та геомагнітної активності очікується магнітна буря. Спершу вона буде невеликою, але вже у четвер досягне свого піку.

Про це повідомили у Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Главред розібрався, що за рівнем потужності магнітна буря буде з К-індексом 4 протягом перших двох днів, а 7 листопада сягне позначки у 5 балів.

відео дня

Важливо зазначити, що рівень потужності магнітних бур класифікується між показниками 2 та 9. Що вищий К-індекс, то потужнішим магнітним коливанням він відповідає. Тож 4-бальна магнітна буря відповідає жовтому, а 5-бальна - червоному рівню.

Магнітна буря 5-7 листопада / Скріншот з meteoagent

Послаблення сонячної активності, за даними meteoagent, прогнозується лише наприкінці тижня, з 8 листопада К-індекс відповідатиме 2 балам і протримається до 10 листопада.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Вплив магнітних бур на людей

Багато хто у період сонячної активності відчуває погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, біль в області серця. Серед поширених симптомів також:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Якщо ви чутливі до магнітних бур, під час підвищеної сонячної активності потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;

Регулярно провітрювати кімнату.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред