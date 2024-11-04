В Україну увірвалася майже 6-бальна буря: як довго 'труситиме' країну

Уже за кілька днів країна опиниться під впливом нової магнітної бурі.

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Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Коли закінчиться магнітна буря

Дата початку нової магнітної бурі

До якої позначки підвищиться потужність бурі

Україну атакувала нова і дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря атакувала країну ще 25 жовтня. Тоді її потужність була на рівні 4-х балів. Вже наступного дня вона зросла до 5-ти балів. На такому рівні вона протрималася до 28 жовтня включно. З 29 жовтня до 1 листопада включно потужність магнітної бурі зупинилася на позначці майже 7 балів, після чого пішла на спад.

відео дня

Очікувалося, що магнітна буря закінчиться, але вже 4 листопада країну атакувала нова буря. Вона вдарила з потужністю майже 6 балів. Згідно з прогнозом, наступного дня вона стане 3-бальною.

Водночас варто зазначити, що вже 11 листопада країну атакує нова магнітна буря і вдарить одразу з майже 5-бальною потужністю.

Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 4 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 35%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 102 сонячні плями.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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