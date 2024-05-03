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Україну накрила дуже сильна магнітна буря після Північного сяйва

Ангеліна Підвисоцька
3 травня 2024, 02:40
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Потужний спалах геомагнітного шторму сягнув майже семибального рівня.
сонце, магнітна буря, погода
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Геомагнітний шторм увірвався в країну 29 квітня і врізав із 3-бальною потужністю. Уже наступного дня його потужність раптово злетіла до майже 7-ми балів і протрималася на такому рівні до 2 травня включно.

3-4 травня магнітна буря стане слабшою. Її потужність опуститься до 4-х балів. Наступні три дні геомагнітний шторм протримається на рівні трьох балів, після чого опуститься до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу М. Повідомляють, що 3 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 54 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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