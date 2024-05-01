Налетять дощ і гроза: які області на Великдень накриють опади

До суботи в Україні будуть дуже теплі температури повітря, а от в суботу посвіжіє. На Великдень, 5 травня, низку областей накриють опади.

https://glavred.net/synoptic/naletyat-doshch-i-groza-yaki-oblasti-na-velikden-nakriyut-opadi-10561874.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - які області на Великдень накриють опади/ УНІАН

Погода в Україні на Великдень, 5 травня, буде частково дощовою – багато областей накриють опади. Варто бути готовими до дощів з грозами.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що короткочасні дощі з грозами будуть йти переважно у неділю вдень.

відео дня

"Найближчими днями – переважно тепло, хіба в суботу трохи посвіжіє. У неділю, на Великдень, у денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині. На півдні, на Луганщині та Донеччині опадів на Пасху не передбачається", – зазначила синоптик.

За її словами, у Києві на Великдень вночі буде без опадів, а вдень – дощ і гроза.

Погода в Україні 5 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 травня

У четвер, 2 травня, в Україні буде продовжуватися сонячна і тепла погода. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21…+26 градусів. Але вночі температури будуть трішки свіжішими – +8…+13 градусів.

"Антициклон впевнено розташувався в Україні, тому й – сухо, хіба що завтра на Сумщині та Харківщині є ймовірність періодичних короткочасних дощів. У Києві в четвер також погода – рахат-лукум, світитиме сонце, максимальна температура повітря становитиме +22…+24 градуси", – додала синоптик.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні на Великдень

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода на Великдень – будуть майже літні температури і дощі. До Великодня в Україні дощів не очікується, а от наприкінці тижня погода трішки зіпсується.

Також раніше народний синоптик дав прогноз погоди на Великдень. Погода перед Великоднем різко зміниться, прогнозує народний синоптик.

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред