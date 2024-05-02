В Україні похолодає: синоптик назвала дату та області, у яких знизиться температура

У низці областей стане прохолодніше, ніж було в попередні дні. При цьому в інших областях буде утримуватися травневе тепло.

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Погода в Україні стане трохи холоднішою/ УНІАН

Погода в Україні у п’ятницю, 3 травня, стане трішки холоднішою. Денна температура повітря стане нижчою у східних, північних і частині центральних областей.

У цих регіонах позначки на стовпчиках термометрів опустяться до +16…+19 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"У п'ятницю в Україні очікується зниження температури повітря. У східних, північних та частині центральних областей денна температура повітря становитиме +16…+19 градусів. Проте на півдні та заході втримається справжнє травневе тепло, +20…+25 градусів. Вітер східний та північно-східний, помірний", – зазначила синоптик.

Також вона додала, що дощі в Україні 3 травня малоймовірні.

Погода в Україні 3 травня/ Facebook Наталія Діденко

Погода в Україні 3 травня/ meteoprog

Погода у Києві 3 травня

У Києві в п’ятницю, 3 травня, опадів не очікується. Але буде не настільки тепло, як було у попередні дні – вдень температура повітря триматиметься на рівні близько +19 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні на найближчі дні

У суботу, 4 травня, в Україні буде сухе та свіже приємне повітря, температура триматиметься на рівні +15…+20 градусів.

На Великдень вночі опадів не очікується, температура становитиме +5…+10 градусів, а на сході +2…+5 градусів.

"Вдень 5-го травня потепліє до +18…+24 градусів, на заході та півночі подекуди короткочасні дощі з грозами, на решті території України – без опадів. Після 7-го травня у більшості областей України переважатиме свіжа погода з температурою повітря +12…+18 градусів", – зазначила Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні на Великдень

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода на Великдень – будуть майже літні температури і дощі. До Великодня в Україні дощів не очікується, а от наприкінці тижня погода трішки зіпсується.

Також раніше народний синоптик дав прогноз погоди на Великдень. Погода перед Великоднем різко зміниться, прогнозує народний синоптик.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко розповіла, які області на Великдень накриють опади. До суботи в Україні будуть дуже теплі температури повітря, а от в суботу посвіжіє. На Великдень, 5 травня, низку областей накриють опади.

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