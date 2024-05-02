Різко впаде температура повітря і будуть заморозки: в Україну йдуть грозові дощі

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України вдарять заморозки 0-3 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 3 травня буде тепла та суха погода. Водночас в регіони починає приходити похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про небезпеку в всіх регіонах України, крім північних, Чернівецької, Вінницької, Черкаської та Одеської областей. Там буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Сильне похолодання прийде у східні, північно-східні та південно-східні області. Там вночі 4 та 5 травня будуть заморозки 0-3 градуси. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко підтвердила, що зниження температури повітря розпочнеться вже у п'ятницю, 3 травня. Вона стверджується, що саме 2 травня поки буде найтеплішим днем. На Великдень вночі буде 5-10 градусів тепла, а на сході - 2-5 градусів тепла. Вдень можуть бути короткочасні дощі на заході та півночі, можуть бути також грози.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: ventusky

Погода 3 травня

В Україні 3 травня буде малохмарно. Синоптики не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 18-23°, на Закарпатті та в південних областях до 26°, на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 3 травня в Україні буде сухо та тепло. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+24 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: meteoprog

Погода 3 травня у Києві

У Києві 3 травня буде малохмарно. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода на Великдень – будуть майже літні температури і дощі. До Великодня в Україні дощів не очікується, а от наприкінці тижня погода трішки зіпсується.

Також раніше народний синоптик дав прогноз погоди на Великдень. Погода перед Великоднем різко зміниться, прогнозує народний синоптик.

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

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