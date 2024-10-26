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Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
26 жовтня 2024, 06:10
1295
Ця магнітна буря була викликана дуже сильним спалахом на Сонці.
магнітна буря, сонце
Україну атакує майже 6-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Коли Україну атакує нова магнітна буря
  • Яка потужність буде у цієї магнітної бурі

Україну атакує нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Останні три дні магнітна буря йшла на спад. Вона трималася на рівні 4-х балів. Вважалося, що після цього її потужність знизиться до мінімуму.

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Однак раптово країну атакувала нова магнітна буря після дуже сильного спалаху на Сонці. Уже 26 жовтня в країну увірветься буря з потужністю майже 6 балів.

магнітна буря
Україну атакує майже 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу С і М. Повідомляється, що 26 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 47 сонячних плям.

Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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