Україну накриють грози і град: синоптики назвали області

Погода в Україні – половину областей накриють грози і град/ goodfon.ru

Погода в Україні різко погіршиться у неділю, 7 серпня. Низку областей накриють грози і засипатиме градом.

У зв’язку з цим було оголошено штормове попередження. Про це йдеться у повідомленні на сайті Укргідрометцентру.

Синоптики попереджають, що грози в неділю будуть в усіх західних областях, а також вдень у Вінницькій, Житомирській, Київській і Чернігівській областях.

Також в окремих районах очікується град і шквали 15-20 м/с.

У зазначених областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні 7 серпня/ Укргідрометцентр

Нагадаємо, про наближення грозових дощів попереджав раніше також синоптик Віталій Постригань. Також він зазначав, що температура вночі очікується 13-18 градусів, а вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 27-33 градусів.

Синоптик Наталія Діденко зазначала, що 7 серпня в західних областях похолоднішає до +20+25 градусів.

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