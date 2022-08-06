Україну накриють грози і град: синоптики назвали області

Серйозне погіршення погоди очікується у неділю, 7 серпня. Оголошено штормове попередження.
Погода в Україні різко погіршиться у неділю, 7 серпня. Низку областей накриють грози і засипатиме градом.
У зв’язку з цим було оголошено штормове попередження. Про це йдеться у повідомленні на сайті Укргідрометцентру.
Синоптики попереджають, що грози в неділю будуть в усіх західних областях, а також вдень у Вінницькій, Житомирській, Київській і Чернігівській областях.
Також в окремих районах очікується град і шквали 15-20 м/с.
У зазначених областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, про наближення грозових дощів попереджав раніше також синоптик Віталій Постригань. Також він зазначав, що температура вночі очікується 13-18 градусів, а вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 27-33 градусів.
Синоптик Наталія Діденко зазначала, що 7 серпня в західних областях похолоднішає до +20+25 градусів.
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