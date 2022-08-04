В Україні різко похолодає: синоптик назвала дату

Погода в Україні – різко похолодає/ pixabay.com

Погода в Україні у наступні декілька днів ще буде досить теплою, а подекуди навіть спекотною. Проте вже скоро температура повітря різко знизиться – це станеться наступного вівторка, 9 серпня.

У Києві в зазначений день температура становитиме від +20 до +22 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Також вона розповіла, що у п’ятницю, 5 серпня, по всій території держави буде досить тепло. На заході України домінуватиме антициклонічний характер погоди, тому там буде сухо та сонячно. Упродовж дня температура повітря коливатиметься від +27 до +32 градусів.

На решті території нашої держави в п’ятницю буде трішки нижча температура, проте погода також буде теплою – очікується від +25 до +29 градусів, а подекуди навіть до +30 градусів.

У столиці України повітря завтра буде спекотним – до +29 градусів.

"У Києві у п'ятницю дощ, можливо з грозою, ймовірний аж завтра ввечері, протягом значної частини доби 5-го серпня переважно без опадів (сьогодні дощ у столиці буде)", – наголосила Діденко.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 4 серпня, Україну продовжать заливати грозові дощі. У країні вже оголосили штормове попередження. Дощі з грозами очікуються у східних, а також деяких південних, північних та центральних областях. У цей день також прогнозують шквалистий вітер та град.

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