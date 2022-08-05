Україну на вихідних накриє спека, але не всюди: синоптик попередила про похолодання в декількох областях

Погода в Україні – буде спека, але не всюди/ goodfon.ru

Погода в Україні на вихідних буде спекотною. Вдень температура повітря 6 та 7 серпня становитиме від +27 до +32 градусів.

Але є виняток – у західних областях нашої держави буде триматися прохолодна погода. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

"Виняток – у неділю в західних областях похолоднішає до +20+25 градусів, але, думаю, що більшість тих, хто живе чи перебуває зараз на заході України, будуть лише раді, хочеться вже від гарячої погоди передихнути", – зазначає синоптик.

У суботу, 6 серпня, по всій території України буде переважно сухо і сонячно, лише на Запоріжжі та Дніпропетровщині вдень можливі локальні дощі.

Проте в неділю, 7 серпня, у східних та північних областях (крім Сумської області) пройдуть короткочасні дощі з грозами. У східних, центральних областях і в південній частині України опадів у цей день не очікується.

Погода в Києві на вихідних

І в суботу, і в неділю в Києві пануватиме спека. Максимальна температура повітря досягатиме +30 градусів, проте у дуже сонячних місцях може розігріватися і більше.

"Завтра в столиці передбачається сонячна суха погода, в неділю в другій половині дня та надвечір пройде дощ з грозою, така навіть злива можлива. Тому, якщо якийсь виїзд на природу – краще завтра. Вода в річках ще тепла, сонячно, по-літньому спекотно", – каже синоптик.

Нагадаємо, раніше Діденко зазначала, що погода в Україні у наступні декілька днів ще буде досить теплою, а подекуди навіть спекотною. Проте вже скоро температура повітря різко знизиться – це станеться наступного вівторка, 9 серпня.

Читайте також: