Україну накриють град і шквали: синоптик сказала, коли зіпсується погода

Погода в Україні найближчими днями очікується нестабільною - спека чергуватиметься з більш комфортними показниками. Прогноз погоди озвучила синоптик Наталія Птуха.
Погода на сьогодні та завтра
Удень 19 червня в Україну з північного заходу прийде активний атмосферний фронт. Спочатку в західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, а надвечір і вночі опади прийдуть у північні та центральні регіони, передає NV.
"Звідти дощі перемістяться вже наступного дня до південно-східної частини України. І 20 червня вдень у цьому регіоні можливі навіть град і шквали", - розповіла Птуха.
Синоптик прогнозує, що негода в середу буде локальною.
Погода в Україні 21 червня
У четвер, 21 червня, в Україну прийде антициклон. Опадів не очікується протягом усього дня.
Короткочасні дощі повернуться у вихідні.
Якою буде температура повітря
Температура повітря найближчими днями вночі становитиме +13...+19°, а вдень підніметься до +31°. На півдні вдень стовпчики термометрів піднімуться до +35°.
"Ближче до 20 червня денна температура в країні дещо заспокоїться та повернеться до комфортних +21...+26°. 21-22 червня на півдні вночі чекаємо +21°, вдень - до +31°", - розповіла Птуха.
У п'ятницю 21 червня по всій території України вночі очікується +11...+16°, а вдень +21...+26°.
У суботу, 22 червня, буде тепліше: вночі +13...+18°, а вдень температура повітря прогріється до +29°.
Синоптик попередила, що вже наступного тижня в Україні буде більше дощів.
Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.
Погода в Україні - останні новини
Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в червні 2024 року. Погода в перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31...+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.
Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.
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