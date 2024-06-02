Розміром, майже з куряче яйце: на Київщині та у двох областях випав сильний град

Люди діляться один з одним у Мережі кадрами граду, що випав, - опади у вигляді льодових грудок з'явилися в Київській, Чернігівській та Вінницькій областях.

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Який град випав на Київщині / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Незвичайна погода в Україні сьогодні в Київській, Чернігівській та Вінницькій областях. Там випав сильний град, розміром із тенісний м'ячик або майже куряче яйце. Люди охоче публікують кадри опадів у соціальних мережах.

У Мережі з'явилися відео та фото граду в Київській області. Синоптики прогнозують у столиці та області короткочасний дощ і грозу.

Дивіться відео та фото граду в Київській та інших областях:

На Київщині випав град із розміром майже з куряче яйце / Скріншот Главред

Град нагадує тенісний м'ячик або майже куряче яйце.

відео дня

Люди припускають, що незабаром град може дійти і до Києва.

Також у соцмережах пишуть про такі ж опади в Чернігівській та Вінницькій областях.

Погода в Україні - прогноз на червень:

Синоптики попередили українців про мінливу погоду наприкінці травня-початку червня. Очікується, що в Україну прибудуть хмари пилу з пустельних районів Центральної Азії. Зокрема, 2 червня на території більшої частини країни прогнозуються грозові дощі.

3 червня, у понеділок, уночі на сході, а вдень у північних і західних регіонах пройдуть дощі з грозами, прогнозує метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич. Температура повітря в середньому становитиме 13-18 градусів тепла. На заході та півночі - від +20...+25, у решті областей очікується +27-33.

Град, шквали, смерчі та +36 градусів очікується в Україні в червні, прогнозує Ігор Кибальчич. Потрібно бути готовими до грозових злив та інших погодних проявів.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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