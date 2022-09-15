Синоптики попередили про потужний шторм в Україні: коли чекати грози і атаки грозового циклону

Нічна температура не опускатиметься нижче +5 ... +7 градусів.
Погода в Україні на вихідних знову буде прохолодною. Як прогнозують синоптики, 17-18 вересня очікуються дощі з грозами, хоча місцями буде сонячно і температура повітря прогріється до +28 градусів.
У суботу, 17 вересня, всю територію України накриють дощі з грозами. Тільки на північному заході і на крайньому сході буде сухо.
Температура повітря вдень на заході коливатиметься в межах +12...+14 градусів, +15...+ 19- на півночі і в центрі, +24...+ 26 - на півдні, +19...+ 25 - на сході.
Нічна температура не опускатиметься нижче + 5 ... + 7 градусів - на півночі і заході, на півдні і сході - нижче +13...+15.
У неділю, 18 вересня, також на всій території країни очікуються дощі з грозами.
Температура повітря вдень на заході буде на рівні +8...+12 градусів, +13...+ 18 - на півночі і в центрі, +20...+ 27 - на півдні, +21...+ 28 - на сході. Нічна температура не опуститься нижче +7 градусів - на заході, на півночі - нижче +8, на сході і півдні - нижче +13...+15.
читайте такожПрикмети на 17 Вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб стати багатшими
Якою буде зима в Україні
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
Читайте також:
- Дуже поживний і найкорисніший сніданок: простий рецепт на кожен день
- Ідеально смачний фарш для голубців, котлет і вареників: покроковий рецепт за 20 хвилин
- Найсмачніша закуска, яка розлітається зі столу: швидкий рецепт