Синоптики попередили про потужний шторм в Україні: коли чекати грози і атаки грозового циклону

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на вихідних знову буде прохолодною. Як прогнозують синоптики, 17-18 вересня очікуються дощі з грозами, хоча місцями буде сонячно і температура повітря прогріється до +28 градусів.

У суботу, 17 вересня, всю територію України накриють дощі з грозами. Тільки на північному заході і на крайньому сході буде сухо.

Температура повітря вдень на заході коливатиметься в межах +12...+14 градусів, +15...+ 19- на півночі і в центрі, +24...+ 26 - на півдні, +19...+ 25 - на сході.

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Нічна температура не опускатиметься нижче + 5 ... + 7 градусів - на півночі і заході, на півдні і сході - нижче +13...+15.

У неділю, 18 вересня, також на всій території країни очікуються дощі з грозами.

Температура повітря вдень на заході буде на рівні +8...+12 градусів, +13...+ 18 - на півночі і в центрі, +20...+ 27 - на півдні, +21...+ 28 - на сході. Нічна температура не опуститься нижче +7 градусів - на заході, на півночі - нижче +8, на сході і півдні - нижче +13...+15.

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Якою буде зима в Україні

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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