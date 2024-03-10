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Україну накриє сніг і вріже -8 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

Альона Вороніна
10 березня 2024, 10:38
Погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Снег, зима, дерево
Погода в Україні зміниться – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 11 по 17 березня, зміниться через активізацію атмосферних фронтів і розвиток циклону над Центральною та Південною Європою. Очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Такі опади будуть найбільш інтенсивними у західних областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Досить відчутні морози будуть лише на початку тижня на півночі лівобережжя – там стовпчики термометрів можуть опускатися місцями до -8 градусів за Цельсієм. А загалом по всій країні упродовж тижня температура повітря збережеться вищою за норму. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Погода в Україні 11 березня

У понеділок, 11 березня, у західних областях подекуди пройдуть невеликі, часом помірні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. На решті території країни без істотних опадів. Вітер східний / південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західній частині окремі пориви 15-17 м/с. Температура повітря в західних та південних регіонах вночі +1…+6 градусів, вдень +7…+12. У центральних, східних та північних областях вночі -3...-8 градусів, вдень +2...+7.

Погода в Украине 11 марта
Погода в Україні 11 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 березня

У вівторок, 12 березня, на Правобережній частині України очікується нестійка погода. Пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. У Карпатах значні опади, місцями тумани. На лівобережжі країни переважно без опадів. Вітер південно-східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, у північних та східних областях -3...-8; вдень +3…+8 градусів, у південній половині та на Закарпатті +10…+13.

Погода в Украине 12 марта
Погода в Україні 12 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 березня

У середу, 13 березня, у більшості регіонів України, за винятком Криму, Луганської та Сумської областей, пройдуть дощі та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах вночі місцями ожеледиця. У західних областях тумани. Вітер східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +1…+7 градусів, у східних та північних областях -4…+1; вдень +3…+8 градусів, на півдні та у Криму місцями +12…+17.

Погода в Украине 13 марта
Погода в Україні 13 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 березня

У четвер, 14 березня, невеликий мокрий сніг із дощем очікується місцями у західних та північних областях, у Криму вдень пройде помірний дощ. В інших регіонах країни без істотних опадів. На дорогах західної половини подекуди ожеледиця. Вітер східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +3...+8, на півдні місцями +9...+12 градусів.

Погода в Украине 14 марта
Погода в Україні 14 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 15 березня

У п'ятницю, 15 березня, у східних та південних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На решті країни без істотних опадів. У західних та північних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +6...+11.

Погода в Україні 16 березня

У суботу, 16 березня, дощова погода утримається на Донбасі, у Приазов'ї та Криму. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +8...+13.

Погода в Україні 17 березня

У неділю, 17 березня, на більшій частині території країни пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +8...+13.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли погода принесе неприємний "сюрприз" – вдарить мороз -6 градусів і будуть дощі.

Також раніше синоптики попередили, що Україну накриє сніг та дощ, і розповіли, де температура повітря опуститься до -9 градусів. У двох областях України синоптики оголосили 2 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

Нагадаємо, Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Сила магнітної бурі, яка накрила Україну, підвищилася до майже 7-ми балів.

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