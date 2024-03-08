Вдарить мороз -6 градусів і будуть дощі: коли погода принесе неприємний "сюрприз"

Синоптик назвав дати, коли погода в Україні принесе неприємні "сюрпризи".

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В Україні вдарить мороз -6 градусів і будуть дощі/ unsplash.com

Погода в Україні в суботу і неділю, 9 і 10 березня, буде переважно сонячною і сухою зі слабким вітром та місцями туманами. Але по ночах ще будуть морози до -6 градусів, найхолодніші нічні температури будуть на півночі лівобережжя.

Опади будуть в неділю вдень у Карпатах та на Закарпатті – там місцями пройде дощ. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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За словами синоптика, погоду в Україні в найближчі два дні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Тому в більшості регіонів нашої держави буде спокійна погода без опадів і зі слабким вітром.

Температурний фон буде залишатися вищим за норму, особливо в західній та південній частинах країни.

Але нічні морози ще не покидатимуть нас. Вони будуть найбільш відчутними на півночі лівобережжя. У той же час в західних та південних областях можливі тумани, які призведуть до того, що знизиться дальність видимості.

Погода в Україні 9 березня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +6...+11.

У північних областях

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень +2...+7.

У центральних областях

У центральних областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, вдень +3...+8.

На півдні України

У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +6...+11.

У східних областях

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень +2...+7.

Погода в Україні 9 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 березня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +7...+12.

У північних областях

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, вдень +3...+8.

У центральних областях

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Подекуди тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +5...+10.

На півдні України

У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +7...+12.

У східних областях

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень +2...+7.

Погода в Україні 10 березня/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше народний синоптик розповів, коли Україну накриють сильні опади, і зазначив, що може намести до 10-15 см снігу. Він попередив про погіршення погодних умов.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває хвиля похолодання – влупить 9 градусів морозу. У деяких областях буде сильний мороз.

Нагадаємо, Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря. Потужність нової магнітної бурі підвищиться до майже 6-ти балів.

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