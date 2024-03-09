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Україну накриє сніг та дощ: де температура повітря опуститься до -9 градусів

Ангеліна Підвисоцька
9 березня 2024, 18:57
У двох областях України синоптики оголосили 2 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.
погода
Прогноз погоди в Україні на 10 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 10 березня буде дощовою та сніговою. У деяких областях буде сильний мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики також прогнозують туман у західних та південних областях України. На території Закарпатської та Івано-Франківської області можуть зійти снігові лавини. Там оголосили 2 рівень небезпечності.

погода 10 марта
Прогноз погоди в Україні на 10 березня / фото: ventusky

Погода 10 березня

В Україні 10 березня буде мінлива хмарність. В цей день синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг на Закарпатті, а також у північно-східних та східних областях. У західних та південних областях синоптики прогнозують туман. Вітер в цей день буде південно-східний з переходом на північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень 4-9° тепла, у західній та південно-західній частині до 12°, на сході та північному сході країни 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 10 березня в Україні буде дощовою та сніжною. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -2...+2 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+11 градусів.

погода 10 марта
Прогноз погоди в Україні на 10 березня / фото: meteoprog

Погода 10 березня у Києві

У Києві 10 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний з переходом на північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 10 марта
Прогноз погоди в Україні на 10 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, найближчими днями будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

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