Україну накриє сильне похолодання: синоптики назвали дати грозової атаки

31 липня грозові дощі повернуться в західні області.
Погода в Україні в останній день липня покаже справжню репетицію осені. За прогнозом синоптиків, температура повітря опуститься до +13 градусів.
Як свідчить прогноз метеорологічного сайту Ventusky.
Погода в Україні з 27 по 30 липня буде без сильних опадів, а вже до 31 липня грозові дощі повернуться в західні області.
Крім того, в Україні різко знизиться температура.
Навіть у денні години в західних областях стовпчики термометрів показуватимуть 13-20 градусів зі знаком "плюс".
Погода в Україні на 27 липня
У середу, 27 липня, очікується мінлива погода. На заході температура опуститься до +20 градусів, а на півдні досягне + 32 градусів.
Синоптик Наталка Діденко пише, що найхолодніше буде в Рівненській і Житомирській областях, а також в Карпатах. Денна температура повітря опуститься до + 20...+ 24 градусів, на високогір'ї Карпат - до +14...+ 19 градусів.
Найспекотніше буде в Одеській і Миколаївській областях. Там стовпчики термометрів вдень піднімуться до +29...+32 градусів.
В цілому по країні Максимальна температура буде на рівні + 25 ... +30 градусів.
Дощі з грозами місцями можливі в північних, західних регіонах, частково торкнуться Харківської області.
У Києві 27 липня денна температура повітря становитиме +28...+ 29 градусів. Без істотних опадів. 28 липня є ймовірність невеликого дощу, температура дещо знизиться, в наступні дні температура підвищиться.
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Погода в Україні
Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.
За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.
Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.
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