В Україну увірветься дика спека: синоптики розповіли, де очікувати "пекла"

В Україну увірветься пекельна спека / Фото ua.depositphotos.com

В Україні очікується спекотна погода. "Пекельна" спека вдарить вже завтра, 26 липня. У деяких регіонах температура повітря підвищиться до 35 градусів тепла. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її даними, найспекотніше буде на заході.

"26 липня очікується протягом дня +29...+32 градуси, найспекотнішим полюсом виявиться Закарпаття, +32...+35 градусів", - йдеться у повідомленні.

Близько 29-32 градуси тепла триматиметься і на Одещині та Миколаївщині. У більшості областей температура повітря не перевищуватиме 29 градусів тепла. Найсвіжіше буде на Сумщині та Харківщині - 22-26 градусів тепла.

Однак окрім спеки Україну також накриють грозові дощі. Вони очікуються на сході країни, а надвечір - на заході.

"На тижні спека переважатиме у південній частині, що - логічно для цього сезону, на решті території України буде тепло або помірно спекотно", - додала синоптик.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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