Атакує справжнє пекло: синоптик назвав дати спеки в Україні

1-3 серпня в Україні буде мало дощів та багато сонця.
Погода в Україні з 26 липня буде дощовою, але вже до початку серпня різко зміниться.
Як прогнозує синоптик Станіслав Щедрін дощі почнуть поступово відступати з України - їм на зміну прийде спекотна погода.
"1-3 серпня в Україні буде мало дощів - місцями будуть проходити локальні грози, а потім вдарить спека до +33..+ 37 °C вдень", - зазначає синоптик.
Крім того, вночі температура повітря буде до +19...+24°C.
У північно - західних областях буде дещо прохолодніше - там температура повітря становитиме до +28...+ 32 ° C вдень і +17...+ 22 ° c вночі.
Погода на початок серпня
Погода в Україні
Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.
За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.
Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.
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