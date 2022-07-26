Атакує справжнє пекло: синоптик назвав дати спеки в Україні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні з 26 липня буде дощовою, але вже до початку серпня різко зміниться.

Як прогнозує синоптик Станіслав Щедрін дощі почнуть поступово відступати з України - їм на зміну прийде спекотна погода.

"1-3 серпня в Україні буде мало дощів - місцями будуть проходити локальні грози, а потім вдарить спека до +33..+ 37 °C вдень", - зазначає синоптик.

Крім того, вночі температура повітря буде до +19...+24°C.

У північно - західних областях буде дещо прохолодніше - там температура повітря становитиме до +28...+ 32 ° C вдень і +17...+ 22 ° c вночі.

Погода на початок серпня

Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

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