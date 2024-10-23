Україну накриє нова магнітна буря: коли її чекати

Країна досі перебуває під впливом дуже сильної та затяжної магнітної бурі.

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Україна перебуває під впливом магнітної бурі / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Через скільки днів закінчиться магнітна буря

Коли Україну атакує нова магнітна буря

Україна перебуває під атакою сильної магнітної бурі. Вона дуже сильно затягнулася. Про це повідомляє meteoagent.

Буря почалася ще 14 жовтня. Її потужність варіювалася від 5-ти до 7-ми балів. Свого піку вона досягла 19 жовтня і досягла 7-ми балів. Після цього буря трималася три дні на рівні п'яти балів.

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23 жовтня потужність магнітної бурі опустилася до 4-х балів. Очікується, що 24 жовтня вона стане 3-бальною, після чого опуститься до мінімуму.

Згідно з прогнозом, наступна магнітна буря увірветься в країну лише 11 листопада.

Україна перебуває під впливом магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 3 спалахи класу С. Повідомляється, що 24 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 42 сонячні плями.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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