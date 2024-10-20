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В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів

Ангеліна Підвисоцька
20 жовтня 2024, 19:38
3868
Синоптики попереджають про сильні заморозки вночі.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 21 жовтня буде сонячною, але вночі морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну увірветься сонячна погода та прийде потепління. У більшості областей температура повітря підвищиться до +18 градусів. Однак ночі будуть холодними, можуть бути навіть заморозки. В середині тижня кількість заморозків зменшиться. Зазначається, що вже 28 жовтня в Україну повернуться дощі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: ventusky

Погода 21 жовтня

В Україні 21 жовтня буде невелика хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ у східних областях. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog,21 жовтня в Україні буде тепліше, ніж попереднього дня. Найтепліше буде в Одеській та Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+16 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+11 градусів.

В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: meteoprog

Погода 21 жовтня у Києві

У Києві 21 жовтня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, температура вдень 12-14° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

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