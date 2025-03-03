Україну накриє справжня весняна погода: у яких областях буде сильне потепління

В Україні скоро будуть теплі сонячні дні без опадів.

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Погода в Україні - які області накриє сильне потепління/ фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 3 по 9 березня

У яких областях буде найтепліше

Погода в Україні у перший тиждень весни, з 3 по 9 березня, відзначиться суттєвим потеплінням і відсутністю опадів.

Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що температура повітря цього тижня суттєво підійметься через встановлення області високого тиску над Центральною та Східною Європою і через надходження теплого повітря з південного заходу.

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Найтепліше у цей період часу буде у західних і південних областях нашої країни. Опадів практично взагалі не буде. Можуть бути короткочасні тумани вночі та вранці в окремих районах.

Погода в Україні 3 березня

У понеділок, 3 березня, вночі у південній половині країни та у Криму пройдуть невеликі, місцями помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Також невеликий сніг подекуди можливий на півночі Лівобережжя України. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 градус, вдень +1…+6, на Одещині та на крайньому заході до +8 градусів.

Погода в Україні 3 березня/ meteoprog

Погода в Україні 4 березня

У вівторок, 4 березня, на всій території України очікується тепла та суха погода, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень у північних та західних областях місцями пориви, 15-17 м/с; на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень +4…+9, у південних та західних областях +10…+12.

Погода в Україні 4 березня/ meteoprog

Погода в Україні 5 березня

У середу, 5 березня, утримається тепла погода без опадів на всій території нашої країни. Вночі та вранці у західних та південних областях можливий туман. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі у північних та східних областях місцями можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -1…+4 градуси, вдень +5…+10, у південних, західних та місцями центральних областях +11…+16 градусів.

Погода в Україні 5 березня/ meteoprog

Погода в Україні 6 березня

Тож очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі у північних та східних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 градусів, вдень +9…+14, у південних, західних та місцями центральних областях +15…+18 градусів.

Погода в Україні 6 березня/ meteoprog

Погода в Україні 7 березня

У п'ятницю, 7 березня, на всій території нашої країни очікується сонячна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний/ південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +12...+17, на Одещині місцями до +20 градусів.

Погода в Україні 8 березня

У суботу, 8 березня, по всій Україні продовжиться період сухої і теплої погоди. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +12...+17.

Погода в Україні 9 березня

У неділю, 9 березня, за рахунок впливу молодого антициклону з північного сходу, в Україні, як і раніше, очікується суха погода, без опадів та з малохмарним небом. Вітер передбачається східний/ південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, вдень +11…+16, у північних та східних областях +6…+11 градусів.

Погода в Україні – останні новини

Також раніше синоптик сказала, коли чекати потепління. З наступного тижня температура з кожним днем підвищуватиметься.

Як раніше повідомляв Главред, Україну накриває раптове потепління – стало відомо, коли регіони накриє 15-градусна спека. У деяких областях синоптики прогнозують сніг та дощ.

Стало відомо, якою буде погода в Україні в перший тиждень березня – будуть перепади від -10 до +12 градусів. Найближчими днями найтепліше буде на заході, а найхолодніше – у східних регіонах.

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