Україну накриває раптове потепління: коли регіони накриє 15-градусна спека

У деяких областях синоптики прогнозують сніг та дощ.

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Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 3 березня

Де температура повітря опуститься до +8 градусів

Де очікується сніг, дощ та ожеледиця

Погода в Україні 3 березня буде теплою. Синоптики прогнозують сніг та дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 3 березня в Україні не буде серйозних опадів. Вітер буде рвучкий, а температура повітря протягом дня підвищиться до +7 градусів.

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З кожним днем в Україні буде теплішати. Вже на вихідних у більшості областей температура повітря підвищиться до +15 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 3 березня / фото: ventusky

Погода 3 березня

В Україні 3 березня буде хмарно з проясненнями. На дорогах у південних та північних областях буде сніг та дощ. В Україні також очікується туман та ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, на сході країни близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 3 березня в Україні буде теплим. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+8 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до -8...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 3 березня / фото: meteoprog

Погода 3 березня у Києві

У Києві 3 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Також очікуються туман та ожеледиця. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, нашу державу накриє весняна погода - стала відома точна дата потепління в Україні. Температура повітря скоро стане вищою, морози поступово відступатимуть.

Також раніше повідомлялося, що холоднеча не відступає - стало відомо, коли в Україну повернеться сніг і потепління. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших цього дня. Там температура повітря опуститься до -11 градусів.

Нагадаємо, влупить -21 і піде сніг - стало відомо, якою буде погода протягом тижня. Відомий українець розповів, яким буде кінець лютого та початок березня.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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