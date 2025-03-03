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Перепади від -10 до +12: якою буде погода в Україні в перший тиждень березня

Анна Ярославська
3 березня 2025, 10:38
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Найближчими днями найтепліше буде на заході, а найхолодніше - у східних регіонах.
Погода, березень
Якою буде погода в Україні в березні / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода з 3 по 8 березня
  • Де в Україні буде найтепліше

У березні почалася календарна весна, а це означає, що погода в Україні бере курс на потепління. Уже до восьмого березня вдень переважатимуть плюсові температури повітря. Найближчими днями найтепліше буде на заході, де вдень повітря може прогріватися до +10 градусів. Найхолодніше було у східних регіонах.

Синоптики прогнозують, що на всій території України на початку березня зберігатимуться нічні морози, пише ТСН.

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"Вітер буде переважно південно-східний із переходом на південно-західний. Цього дня в західних областях, а також на Житомирщині, Вінничині, а в денні години і в північних, Черкаській, Одеській областях очікується невеликий мокрий сніг. На решті територій - без опадів", - прогнозує синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погода на сьогодні

3 березня стовпчики термометра піднімуться до +7 градусів. Лише на сході вночі буде морозно - до -4... -10 градусів. Вдень температура повітря становитиме від -4 до +2 градусів.

Загалом, погода буде хмарною, подекуди очікується невеликий мокрий сніг і дощ.

Погода на сьогодні
Погода на сьогодні / meteo.gov.ua

Погода на завтра

4 березня холодно буде лише на крайньому сході та півночі - до +2 градусів вдень. На решті території України очікується від +8 до +12.

У ніч на 5 березня ще буде морозно в південних і східних областях, де очікується до -5 градусів.

Погода 4 березня 2025 року
Погода 4 березня 2025 року / meteo.gov.ua

Удень на більшу частину території України прийдуть теплі повітряні маси - у західних, південних і центральних областях очікується до +12 градусів.

Ніч на четвер, 6 березня, буде з плюсовими показниками по всій країні. На Львівщині, Закарпатті та Буковині, в Одеській та Миколаївській областях термометри покажуть до +10 градусів.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +12 на заході, півдні та в центрі. На решті території холодно - до +1 градуса. У Луганській області можливі невеликі морози.

Погода на 5 березня
Погода на 5 березня / meteo.gov.ua
Погода на 6 березня
Погода на 6 березня / meteo.gov.ua

Погода на 7 березня

У п'ятницю в Україну повернуться нічні морози - до -2 градусів. Плюсова температура прогнозується лише на заході та півдні.

Удень 7 березня хвиля теплих повітряних мас принесе справжнє весняне тепло на захід України - у Львівській, Рівненській, Тернопільській областях, на Прикарпатті та Буковині синоптики прогнозують від +10 до +14 градусів, а на Закарпатті очікують майже літні +16 градусів.

У центрі, на півночі та на сході очікується від +2 до +6, а в Луганській області вдень очікуються невеликі морози.

Погода на 7 березня
Погода на 7 березня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 8 березня

Згідно з даними Ventusky, у суботу вночі на заході очікується від +7...+1, у східних областях - до -1...-5.

Удень 8 березня на всій території України, крім окремих районів Луганщини, пануватиме "плюсова" погода. Найтепліше буде в західних і південних регіонах - до +12, на півночі та в центрі - до +5 градусів, а на сході синоптики прогнозують від +4 до -1 градуса.

Погода на 8 березня
Погода на 8 березня / ventusky.com

Прогноз погоди на березень 2025 року

Як писав Главред, за прогнозом Укргідрометцентру, березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози. Середня місячна температура в березні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою та розпочнеться вчасно, за календарем.

Раніше повідомлялося, що Україну накриє атмосферний фронт - у яких областях будуть сніг і дощ. Температура повітря в низці областей впаде до -9 градусів, а в деяких регіонах потеплішає до +7 градусів.

Тим часом потужна магнітна буря в 7 балів вдарила в Україні. Стало відомо, коли вона піде на спад.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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