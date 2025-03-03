Перепади від -10 до +12: якою буде погода в Україні в перший тиждень березня

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода з 3 по 8 березня
- Де в Україні буде найтепліше
У березні почалася календарна весна, а це означає, що погода в Україні бере курс на потепління. Уже до восьмого березня вдень переважатимуть плюсові температури повітря. Найближчими днями найтепліше буде на заході, де вдень повітря може прогріватися до +10 градусів. Найхолодніше було у східних регіонах.
Синоптики прогнозують, що на всій території України на початку березня зберігатимуться нічні морози, пише ТСН.
"Вітер буде переважно південно-східний із переходом на південно-західний. Цього дня в західних областях, а також на Житомирщині, Вінничині, а в денні години і в північних, Черкаській, Одеській областях очікується невеликий мокрий сніг. На решті територій - без опадів", - прогнозує синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Погода на сьогодні
3 березня стовпчики термометра піднімуться до +7 градусів. Лише на сході вночі буде морозно - до -4... -10 градусів. Вдень температура повітря становитиме від -4 до +2 градусів.
Загалом, погода буде хмарною, подекуди очікується невеликий мокрий сніг і дощ.
Погода на завтра
4 березня холодно буде лише на крайньому сході та півночі - до +2 градусів вдень. На решті території України очікується від +8 до +12.
У ніч на 5 березня ще буде морозно в південних і східних областях, де очікується до -5 градусів.
Удень на більшу частину території України прийдуть теплі повітряні маси - у західних, південних і центральних областях очікується до +12 градусів.
Ніч на четвер, 6 березня, буде з плюсовими показниками по всій країні. На Львівщині, Закарпатті та Буковині, в Одеській та Миколаївській областях термометри покажуть до +10 градусів.
Удень стовпчики термометрів піднімуться до +12 на заході, півдні та в центрі. На решті території холодно - до +1 градуса. У Луганській області можливі невеликі морози.
Погода на 7 березня
У п'ятницю в Україну повернуться нічні морози - до -2 градусів. Плюсова температура прогнозується лише на заході та півдні.
Удень 7 березня хвиля теплих повітряних мас принесе справжнє весняне тепло на захід України - у Львівській, Рівненській, Тернопільській областях, на Прикарпатті та Буковині синоптики прогнозують від +10 до +14 градусів, а на Закарпатті очікують майже літні +16 градусів.
У центрі, на півночі та на сході очікується від +2 до +6, а в Луганській області вдень очікуються невеликі морози.
Погода в Україні 8 березня
Згідно з даними Ventusky, у суботу вночі на заході очікується від +7...+1, у східних областях - до -1...-5.
Удень 8 березня на всій території України, крім окремих районів Луганщини, пануватиме "плюсова" погода. Найтепліше буде в західних і південних регіонах - до +12, на півночі та в центрі - до +5 градусів, а на сході синоптики прогнозують від +4 до -1 градуса.
Прогноз погоди на березень 2025 року
Як писав Главред, за прогнозом Укргідрометцентру, березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози. Середня місячна температура в березні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.
Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою та розпочнеться вчасно, за календарем.
Раніше повідомлялося, що Україну накриє атмосферний фронт - у яких областях будуть сніг і дощ. Температура повітря в низці областей впаде до -9 градусів, а в деяких регіонах потеплішає до +7 градусів.
Тим часом потужна магнітна буря в 7 балів вдарила в Україні. Стало відомо, коли вона піде на спад.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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