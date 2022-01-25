Україну накриє потужний снігопад і сильний мороз

Мороз в Україні / Reuters

Погода в Україні у середу, 26 січня буде сніжною і морозною. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють похолодання до -13 градусів.

На всій території країни вночі та вдень очікуються снігопади. При цьому вітер буде помірний, його швидкість складе 7-12 метрів на секунду.

На заході температура повітря вночі коливатиметься від -7 до -1 градусів, а вдень -3 +2 градусів. На півночі температура повітря вночі очікується в межах -11 -7 градусів, а вдень -5... 0.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -13 -10 градусів, а вдень температура повітря складе -4 -7 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -10 до -6, а вдень -3 +1.

У центрі країни температура повітря складе -9 -7 градусів, а вдень -3 -1.

Реклама

Погода в областях України

За даними погодного радара ventusky.com, вночі температура повітря в Кіровоградській області опуститься до -15 ℃, в Миколаївській вона складе -12..-13℃.

В Одеській області температура повітря коливатиметься від -12 до -14 ℃.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

Читайте також: