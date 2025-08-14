Рус
Читати російською
Українців попередили про спеку: антициклон Julia "встановить свої правила"

Альона Вороніна
14 серпня 2025, 11:56
Через антициклон опадів у нашій державі не очікується, а от температура повітря буде досить високою.
Погода в Україні - Україну накриє антициклон Julia/ фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у п’ятницю, 15 серпня
  • До чого варто бути готовими українцям

Погода в Україні у п’ятницю, 15 серпня, буде формуватися під впливом антициклону Julia.

Тому в цей день всюди буде суха, переважно сонячна погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Водночас вона зазначила, що спекотною погода буде не всюди – в більшості регіонів нашої держави температура повітря буде більш комфортною.

"Температура повітря +23…+28 градусів, на Закарпатті та в Криму до +30 градусів. Зверніть увагу – тридцятки лише на Закарпатті та в Криму. Спека ще обіцяє прийти, але поки що – температурний комфорт", – зазначила вона.

Погода в Україні 15 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 15 серпня

У Києві 15 серпня опадів не очікується, температура повітря буде на рівні близько +25 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, до України увірветься похолодання – стало відомо, де та коли температура впаде до +20 градусів. За словами Діденко, Україна наразі перебуває під впливом антициклону.

Також раніше повідомлялося, що в Україну повертається потужна спека – майже +40 градусів. Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.

Нагадаємо, кліматолог розповіла, якою буде погода через 15 років – в одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі. Українцям розповіли, як зміняться погодні умови в нашій країні у найближчі кілька десятків років.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
