Українців попередили про спеку: антициклон Julia 'встановить свої правила'

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у п’ятницю, 15 серпня
- До чого варто бути готовими українцям
Погода в Україні у п’ятницю, 15 серпня, буде формуватися під впливом антициклону Julia.
Тому в цей день всюди буде суха, переважно сонячна погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Водночас вона зазначила, що спекотною погода буде не всюди – в більшості регіонів нашої держави температура повітря буде більш комфортною.
"Температура повітря +23…+28 градусів, на Закарпатті та в Криму до +30 градусів. Зверніть увагу – тридцятки лише на Закарпатті та в Криму. Спека ще обіцяє прийти, але поки що – температурний комфорт", – зазначила вона.
Погода в Києві 15 серпня
У Києві 15 серпня опадів не очікується, температура повітря буде на рівні близько +25 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, до України увірветься похолодання – стало відомо, де та коли температура впаде до +20 градусів. За словами Діденко, Україна наразі перебуває під впливом антициклону.
Також раніше повідомлялося, що в Україну повертається потужна спека – майже +40 градусів. Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.
Нагадаємо, кліматолог розповіла, якою буде погода через 15 років – в одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі. Українцям розповіли, як зміняться погодні умови в нашій країні у найближчі кілька десятків років.
