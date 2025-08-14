Українців попередили про спеку: антициклон Julia 'встановить свої правила'

Через антициклон опадів у нашій державі не очікується, а от температура повітря буде досить високою.

Погода в Україні - Україну накриє антициклон Julia/ фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у п’ятницю, 15 серпня

До чого варто бути готовими українцям

Погода в Україні у п’ятницю, 15 серпня, буде формуватися під впливом антициклону Julia.

Тому в цей день всюди буде суха, переважно сонячна погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Водночас вона зазначила, що спекотною погода буде не всюди – в більшості регіонів нашої держави температура повітря буде більш комфортною.

"Температура повітря +23…+28 градусів, на Закарпатті та в Криму до +30 градусів. Зверніть увагу – тридцятки лише на Закарпатті та в Криму. Спека ще обіцяє прийти, але поки що – температурний комфорт", – зазначила вона.

Погода в Україні 15 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 15 серпня

У Києві 15 серпня опадів не очікується, температура повітря буде на рівні близько +25 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

