До України увірветься похолодання: де та коли температура впаде до +20 градусів

Маріна Фурман
13 серпня 2025, 13:25
За словами Діденко, Україна наразі перебуває під впливом антициклону.
Прогноз погоди на 14 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 14 серпня
  • У яких регіонах варто очікувати спеку

У четвер, 14 серпня, в Україні прогнозується досить комфортна температура повітря. Дощів не буде в жодній з областей. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у більшості регіонів України денна температура повітря становитиме +24...+29 градусів. На заході та півдні очікується +28...+32 градуси.

"Дощів завтра не буде ніде - антициклон й далі господарюватиме", - написала Діденко.

До України увірветься похолодання: де та коли температура впаде до +20 градусів
Прогноз погоди на 14 серпня / фото: meteoprog

Погода у Києві на 14 серпня

У Києві 14 серпня буде сухо сонячно та тепло, вдень до +26 градусів.

За її словами, до кінця тижня українцям варто очікувати теплу погоду, моментами можлива навіть спека.

"У неділю спека буде сильною на півдні, сході та в центральних областях, передбачається +30...+36 градусів, а ось на заході та півночі України 17-го серпня стане значно свіжіше, +20...+25 градусів максимально", - додала синоптикиня.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попереджала про те, що 13 серпня Україна буде під впливом антициклону. У цей день опади малоймовірні. Температура повітря підвищиться до +30 градусів тепла.

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода Київ погода завтра
