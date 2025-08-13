До України увірветься похолодання: де та коли температура впаде до +20 градусів

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 14 серпня
- У яких регіонах варто очікувати спеку
У четвер, 14 серпня, в Україні прогнозується досить комфортна температура повітря. Дощів не буде в жодній з областей. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, у більшості регіонів України денна температура повітря становитиме +24...+29 градусів. На заході та півдні очікується +28...+32 градуси.
"Дощів завтра не буде ніде - антициклон й далі господарюватиме", - написала Діденко.
Погода у Києві на 14 серпня
У Києві 14 серпня буде сухо сонячно та тепло, вдень до +26 градусів.
За її словами, до кінця тижня українцям варто очікувати теплу погоду, моментами можлива навіть спека.
"У неділю спека буде сильною на півдні, сході та в центральних областях, передбачається +30...+36 градусів, а ось на заході та півночі України 17-го серпня стане значно свіжіше, +20...+25 градусів максимально", - додала синоптикиня.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попереджала про те, що 13 серпня Україна буде під впливом антициклону. У цей день опади малоймовірні. Температура повітря підвищиться до +30 градусів тепла.
Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.
Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
