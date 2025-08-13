Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

Ангеліна Підвисоцька
13 серпня 2025, 19:36
434
Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 14 серпня
  • Де температура повітря опуститься до +11 градусів
  • Коли в Україні підвищиться температура повітря

Погода в Україні 14 серпня буде сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про південні, Хмельницьку, Сумську, Дніпропетровську, Житомирську, Чернігівську, Рівненську, Полтавську, Львівську, Вінницьку, Кіровоградську та Харківську області.

відео дня
погода 14 августа
Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 14 серпня у більшості областей буде 24-29 градусів тепла. На півдні та заході буде тепліше - 28-32 градуси. До кінця тижня очікується тепла погода та навіть спека.

У неділю спека стане сильнішою на півдні, сході та у центральних областях. Там температура повітря підвищиться до +36 градусів. На заході та півночі буде прохолодніше - 20-25 градуси тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 14 серпня

В Україні 14 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 14 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+36 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+26 градусів.

погода 14 августа
Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: meteoprog

Погода 14 серпня у Києві

У Києві 14 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 14 августа
Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

20:27Україна
Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічі

Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічі

19:59Політика
Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

19:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народження

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народження

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

Останні новини

20:45

Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

20:27

Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

20:17

ТОП-11 речей, які впевнена жінка ніколи не попросить у чоловіка

20:07

Одна проста дія в серпні: садівниця поділилася, як зробити буряк солодким і соковитимВідео

19:59

Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічіВідео

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
19:59

В Україні змінили правила бронювання для громадян - кого зачепить нововведення

19:36

Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

19:35

"Буде потрібен обмін територіями": деталі розмови Трампа із Зеленським та Європою

19:31

Мухи зникнуть раз і назавжди: миттєвий і простий спосіб відлякати комахВідео

Реклама
19:10

Червоні лінії і страхи УкраїниПогляд

19:05

Американці ні до чого: звідки насправді з’явилася назва українського Нью-ЙоркаВідео

19:02

Чому собаки гризуть меблі і як їх відучити - ТОП-4 способи

18:37

Зеленський поставив жирну крапку: чи вийде Україна з Донбасу в обмін на перемир'я

18:30

Дивна знахідка біля дерева привела сусіда в подив: який вона приховувала секрет

18:21

РФ "наробила достатньо ракет": тривожний прогноз щодо термінів закінчення війниВідео

18:21

Модні відтінки волосся на осінь-2025: унікальна палітра від голлівудських колористів

18:08

США готують зустріч Трампа, Путіна і Зеленського: ЗМІ дізналися, коли її планують

17:52

Україна готова обговорювати питання територій — чи буде вихід з Донбасу

17:27

Союзники Києва можуть піти Путіну назустріч: Sky News про найгірший сценарій перемир'я

17:27

Трамп оголосив про позицію щодо територій України: Макрон розкрив деталіВідео

Реклама
17:24

5 заборон, які не можна порушувати 14 серпня - прикмети

17:18

Запах стояв на весь будинок: яку "смердючу" рибу найчастіше готували в СРСР

17:15

"Цифровий концтабір" запущено: в Росії почали блокувати Telegram і WhatsApp

17:10

У Києві відбудеться фінал благодійного конкурсу Dity.Help Music: open air, топові артисти та юні таланти з усієї країни новини компанії

16:54

Результати СБУ доводять, що Україна перемагає Росію у війні спецслужб - експерт

16:28

Переговори Зеленського з Трампом: ЗМІ дізналися умови України щодо завершення війни

16:11

Тото Кутуньо співав "Червону руту": зворушливе відеоВідео

16:07

Україна готова обговорювати з Росією перемир'я: Подоляк розкрив деталі

16:00

На футболку та нові кросівки: Нікіта Добринін пригадав, як у дитинстві заробив свої перші гроші

15:57

Смак дитинства: рецепт помідорів на зиму з секретним продуктом

15:56

Зовсім не пов'язано з етикетом: чому насправді раніше відстовбурчували мізинець

15:50

Більше і стильніше: як за допомогою кольору зробити кімнату ширшою

15:20

Прорив росіян на сході: у ЗСУ назвали дві головні причини

15:15

Рибалка виловив щуку-монстра в українському озері: фото і відео трофейного улову

15:15

Чому не можна казати "біля одинадцятої години": яку помилку робить більшість людейВідео

15:10

Трамп заявив про "звільнення Москви та Ленінграда" в рамках угоди з Путіним - що сказав

15:04

Експерт: НБУ півроку ігнорує санкції проти банку Порошенка

15:00

Куди зникли колорадські жуки цього літа: науковець назвав неочікувані причини

14:51

Де заховане обличчя: лише одиниці зможуть побачити його за 22 секунди

14:45

"Сподіваюся, вона це потягне": Євген Кошовий поділився, чим займаються його доньки

Реклама
14:45

Виведення військ РФ з Херсонської та Запорізької областей - в Москві зробили заявуВідео

14:40

"Не спростовують чутки": що відомо про розставання Дантеса і Кацуріної

14:27

Все порізати кубиком і в духовку: рецепт неймовірно смачної і швидкої запіканки

14:20

І прогноз погоди не потрібен: які рослини віщують дощВідео

14:13

Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

14:12

Королі іронії та гострого язика: ТОП-3 найсаркастичніші знаки зодіаку

14:05

Влип у нову історію: у чоловіка Наді Дорофєєвої знову проблеми

13:50

Усього за півгодини: рецепт найапетитнішої кабачкової ікри від Руслана СенічкінаВідео

13:49

Наслідки будуть катастрофічними, РФ прорвала фронт - в BILD назвали головну проблему

13:42

Старша донька Кошового ошелешила гарячими танцямиВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти