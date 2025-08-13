Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 14 серпня буде сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про південні, Хмельницьку, Сумську, Дніпропетровську, Житомирську, Чернігівську, Рівненську, Полтавську, Львівську, Вінницьку, Кіровоградську та Харківську області.

Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 14 серпня у більшості областей буде 24-29 градусів тепла. На півдні та заході буде тепліше - 28-32 градуси. До кінця тижня очікується тепла погода та навіть спека.

У неділю спека стане сильнішою на півдні, сході та у центральних областях. Там температура повітря підвищиться до +36 градусів. На заході та півночі буде прохолодніше - 20-25 градуси тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 14 серпня

В Україні 14 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 14 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+36 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: meteoprog

Погода 14 серпня у Києві

У Києві 14 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

