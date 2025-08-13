Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 14 серпня
- Де температура повітря опуститься до +11 градусів
- Коли в Україні підвищиться температура повітря
Погода в Україні 14 серпня буде сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про південні, Хмельницьку, Сумську, Дніпропетровську, Житомирську, Чернігівську, Рівненську, Полтавську, Львівську, Вінницьку, Кіровоградську та Харківську області.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 14 серпня у більшості областей буде 24-29 градусів тепла. На півдні та заході буде тепліше - 28-32 градуси. До кінця тижня очікується тепла погода та навіть спека.
У неділю спека стане сильнішою на півдні, сході та у центральних областях. Там температура повітря підвищиться до +36 градусів. На заході та півночі буде прохолодніше - 20-25 градуси тепла.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 14 серпня
В Україні 14 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +32
За даними meteoprog, 14 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+36 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+26 градусів.
Погода 14 серпня у Києві
У Києві 14 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.
Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
