Україну накриє аномальне тепло: синоптик здивувала прогнозом на жовтень та листопад

Цієї осені в Україні середньомісячна температура повітря перевищить норму на кілька градусів, розповіла Наталія Птуха.

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Прогноз погоди в Україні на кінець осені / Фото: pixabay.com

Цієї осені в Україні температура повітря у вересні та жовтні буде на 2-3 градуси вищою, ніж зазвичай. Середньомісячна температура восени перевищить норму на кілька градусів. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха на пресконференції в Media Center Ukraine.

За її словами, метеорологічне літо в Україні досі триває. Сонячна погода на території країни збережеться до 25 вересня.

"В листопаді вже трошечки будемо наближатися ближче до кліматичної норми, але все ж таки все одно дещо може бути він вищий (за температурними показниками - Главред)", - прогнозує Птуха. відео дня

Синоптикиня звернула увагу на дефіцит опадів, який спостерігається в Україні цього року. У вересні, як і влітку, опадів мало, проте в жовтні та листопаді кількість опадів має наблизитися до норми.

"У нас дійсно більше стає періодів з більш високими значеннями температури. Це літо було яскравим прикладом, в нас була потужна хвиля тепла. І, в принципі, останні роки у нас будь-який сезон стає доволі теплим. А періодів з холодними днями, їх стає дедалі менше і вони стають все більш короткими і не такими тривалими, не настільки інтенсивними", - зазначила вона.

Птуха розповіла, що взимку можливі холодні періоди та морози, але загалом зима буде більш м’якою. Точніший прогноз на зиму з’явиться ближче до кінця осені.

"І все ж таки ці затоки холоду, звичайно, можуть бути. Просто їх інтенсивність повинна бути меншою і не такою тривалою. Ми очікуємо все ж таки більше теплих днів, ніж холодних", - пояснила синоптик.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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Синоптики прогнозують, що у вересні середня температура в Україні складе 15-20°C, а в Карпатах — 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах — до 111 мм, що відповідає нормі.

На вихідних 21-22 вересня в Україні очікується тепла погода без опадів, проте в ніч на суботу можливі заморозки до -3°C. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, температура буде на 3-5 градусів вищою за норму, особливо на півдні та сході.

Завідувачка відділу метеопрогнозів Наталія Голеня повідомила, що у вересні 2024 року в Україні очікується метеорологічне літо з температурою на 1-2°C вище норми. У жовтні можливе бабине літо, яке триватиме кілька днів. Листопад буде прохолодним і дощовим.

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