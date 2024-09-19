В Україні змінюється погода: де вдарить "мінус"

Погода в Україні 20 вересня буде сухою, але місцями прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 20 вересня в Україні буде сухо, сонячно та тепло. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла. Більш свіжою погода буде на Закарпатті, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. На високогір'ї Карпат температура повітря може опуститися до "мінусів".
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 20 вересня
В Україні 20 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 6-11°, на півдні країни 11-16°; вдень 21-26°, в Карпатах 17-22°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +8
За даними meteoprog, 20 вересня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській і Дніпропетровській областях. Там температура повітря підвищиться до +12...+27 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+23 градусів.
Погода 20 вересня у Києві
У Києві 20 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні - прогнози на вересень
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.
Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.
Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.
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