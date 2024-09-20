Вдарять заморозки -3 градуси: коли в Україні суттєво похолодає

Температура повітря вночі опускатиметься нижче нуля, будуть заморозки на поверхні ґрунту.

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Погода в Україні - вдарять заморозки -3 градуси/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 21 і 22 вересня, буде загалом теплою і без опадів. Проте в суботу, 21 вересня, вночі можливі заморозки – температура повітря опускатиметься навіть до рівня -3 градуси. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Він зазначив, що у найближчі дні у всіх областях країни очікується хороша і тепла погода, без опадів. Температурний фон буде перевищувати норму на 3-5 градусів, найвищі показники будуть спостерігатися на півдні та сході України.

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Проте через посуху і локальні пожежі в екосистемах на півночі, сході, а також місцями в центральних регіонах може погіршуватися якість повітря.

Погода в Україні 21 вересня

У західних областях

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3; вдень +21...+26 градусів. У Карпатах вночі -2...+3, вдень +15...+20.

У північних областях

У північних регіонах малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 градусів; вдень +21...+26.

У центральних областях

У центральних регіонах очікується сонячна та суха погода. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів; вдень +21...+26.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 градусів; вдень +23...+28.

У східних областях

У східних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер – північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів; вдень +21...+26.

Погода в Україні 21 вересня/ meteoprog

Погода в Україні 22 вересня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів; вдень +20...+25. У Карпатах вночі +1...+6 градусів, вдень +15...+20.

У північних областях

У північних регіонах малохмарно, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів; вдень +21...+26.

У центральних областях

У центральних регіонах утримається сонячна та суха погода. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів; вдень +22...+27.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 градусів; вдень +23...+28.

У східних областях

У східних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів; вдень +22...+27.

Погода в Україні 22 вересня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заморозки накриють частину України – стало відомо, де буде мінусова температура. У багатьох регіонах нічна температура повітря опуститься до +6 градусів, але подекуди будуть навіть заморозки.

Також повідомлялося, що у нашій державі вдарить аномальна спека – стало відомо, де в Україні буде +29 градусів. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 16 по 22 вересня.

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