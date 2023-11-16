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Зима вразить аномальними температурами: до чого готуватися українцям

Альона Вороніна
16 листопада 2023, 14:36
Синоптик розповіла, яка буде погода в Україні взимку 2023-2024. Вона зазначила, що цей холодний сезон запам’ятається нетиповими температурами повітря.

Погода, природа, лес, зима, снег
Погода взимку 2023-2024 буде аномально теплою/ unsplash.com

Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимові місяці на 2−3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991−2020 років.

Таким прогнозом поділилася завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише NV. Вона зазначила, що зима за останні 30 років стала значно теплішою, порівняно з попередніми десятиліттями. За її словами, за цей час температури повітря за сезон підвищились майже на 1,5 градусів. При цьому найбільше потепління спостерігається у січні – цей місяць став на 2,0 -2,5 градуси теплішим порівняно з 1961−1990 роками.

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Синоптик нагадала, що цього року період з серпня по жовтень в Україні був аномально теплим, а температура повітря у багатьох українських областях була найвищою за весь період ведення інструментального спостереження.

Якою буде температура повітря у зимові місяці

Віра Балабух зазначає, що грудень 2023 року може бути на 2−3 градуси теплішим від показників, які фіксувалися у грудні в останні десятиріччя. Як наслідок – на значній території нашої держави упродовж місяця ще переважатимуть плюсові температури повітря. Мороз час від часу теж буде, але періоди з аномально високою температурою можуть бути досить тривалими.

У січні та лютому 2024 року також може фіксуватися вища за норму температура повітря. У ці місяці такі показники можуть перевищувати кліматичну норму на 2 градуси.

Також синоптик розповіла, що в лютому 2024 року погода в Україні може бути дуже нестійкою. В останній місяць зими може посилитися циклонічна діяльність, і тому очікується, що буде більше опадів, а також посилюватиметься швидкість вітру. Які саме опади будуть йти – дощ чи сніг – залежатиме від того, якою буде температура повітря.

Чи будуть сильні морози

У той же час синоптик уточнює, що сильні морози на території України цієї зими малоймовірні, окрім високогір'я Карпат. Зима цього року найімовірніше буде такою, як і минулого року, або й ще теплішою. Можливі сильні холоди у ті періоди, коли будуть відбуватися затоки арктичного повітря, але вони будуть переважно короткочасними.

Погода в Киеве на декабрь 2023
Погода у Києві на грудень 2023/ meteoprog

Хто така Віра Балабух

Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, що в Україну різко увірветься похолодання – налетить сніг і прийдуть морози. Синоптик розповів про погоду на тиждень і зазначив, що ще кілька днів будуть відносно нехолодними, а потім погода в Україні різко зміниться. У низці областей замість дощу вже буде йти мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада уже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря опускатиметься до мінусів.

Також синоптик Наталія Діденко назвала дату різкого похолодання. До мінусових температур повітря залишилося недовго. Насувається різке зниження температури.

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