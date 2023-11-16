Зима вразить аномальними температурами: до чого готуватися українцям

Синоптик розповіла, яка буде погода в Україні взимку 2023-2024. Вона зазначила, що цей холодний сезон запам’ятається нетиповими температурами повітря.

https://glavred.net/synoptic/zima-porazit-anomalnymi-temperaturami-k-chemu-gotovitsya-ukraincam-10517377.html Посилання скопійоване

Погода взимку 2023-2024 буде аномально теплою/ unsplash.com

Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимові місяці на 2−3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991−2020 років.

Таким прогнозом поділилася завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише NV. Вона зазначила, що зима за останні 30 років стала значно теплішою, порівняно з попередніми десятиліттями. За її словами, за цей час температури повітря за сезон підвищились майже на 1,5 градусів. При цьому найбільше потепління спостерігається у січні – цей місяць став на 2,0 -2,5 градуси теплішим порівняно з 1961−1990 роками.

відео дня

Синоптик нагадала, що цього року період з серпня по жовтень в Україні був аномально теплим, а температура повітря у багатьох українських областях була найвищою за весь період ведення інструментального спостереження.

Якою буде температура повітря у зимові місяці

Віра Балабух зазначає, що грудень 2023 року може бути на 2−3 градуси теплішим від показників, які фіксувалися у грудні в останні десятиріччя. Як наслідок – на значній території нашої держави упродовж місяця ще переважатимуть плюсові температури повітря. Мороз час від часу теж буде, але періоди з аномально високою температурою можуть бути досить тривалими.

У січні та лютому 2024 року також може фіксуватися вища за норму температура повітря. У ці місяці такі показники можуть перевищувати кліматичну норму на 2 градуси.

Також синоптик розповіла, що в лютому 2024 року погода в Україні може бути дуже нестійкою. В останній місяць зими може посилитися циклонічна діяльність, і тому очікується, що буде більше опадів, а також посилюватиметься швидкість вітру. Які саме опади будуть йти – дощ чи сніг – залежатиме від того, якою буде температура повітря.

Чи будуть сильні морози

У той же час синоптик уточнює, що сильні морози на території України цієї зими малоймовірні, окрім високогір'я Карпат. Зима цього року найімовірніше буде такою, як і минулого року, або й ще теплішою. Можливі сильні холоди у ті періоди, коли будуть відбуватися затоки арктичного повітря, але вони будуть переважно короткочасними.

Погода у Києві на грудень 2023/ meteoprog

Хто така Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, що в Україну різко увірветься похолодання – налетить сніг і прийдуть морози. Синоптик розповів про погоду на тиждень і зазначив, що ще кілька днів будуть відносно нехолодними, а потім погода в Україні різко зміниться. У низці областей замість дощу вже буде йти мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада уже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря опускатиметься до мінусів.

Також синоптик Наталія Діденко назвала дату різкого похолодання. До мінусових температур повітря залишилося недовго. Насувається різке зниження температури.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.