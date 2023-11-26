Справжня зимова казка: якою буде погода на Різдво і Новий Рік

Народний синоптик розповів про те, що Новий рік і Різдво в цьому році буде морозним і сніжним.

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Погода в Україні на Новий рік / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні на Різдво і Новий рік буде морозною і сніжною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Погода на Різдво і Новий рік

За даними Щедріна, в Україні температура повітря на Новий рік і Різдво триматиметься на рівні -8...-10 градусів вночі. Вдень буде тепліше - + 1...-3 градуси. У південних областях буде тепліше.

Синоптик стверджує, що на Новий рік погода буде сніжною.

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"Днями в певних областях випаде дуже багато снігу, він не розтане і протримається навіть до Нового року", - говорить Щедрін.

Погода взимку і навесні

Синоптик звернув увагу на те, що якщо осінь тепла, то зима буде холодною і сніжною. Очікується, що взимку 2024 року погода буде відрізнятися від минулорічної. А ось в березні не варто очікувати аномалій. Весна настане за календарним планом.

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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