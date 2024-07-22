Україну накриє пекельна спека та грози: якою буде погода найближчими днями

Контрасти температур та опадів очікуються в областях України 23-24 липня, попередив Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 23 та 24 липня / Фото: pixabay.com

Спекотна погода утримається в Україні найближчими днями. Водночас у деяких областях країни пройдуть короткочасні дощі і грози. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У вівторок, 23 липня, у Сумській області та на сході України очікуються дощі з грозами. У Житомирській та західних областях також можливі опади вдень. На решті території країни опадів не передбачається.

За даними Укргідрометцентру, вітер переважно північний, швидкість 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від 15 до 19°C, а вдень від 24 до 34°C. У південних областях України вночі прогнозується від 19 до 24°C, вдень від 29 до 34°C.

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У Києві 23 липня опадів не очікується. Вітер північний, швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 17-19°C, вдень — 27-29°C.

Погода в Україні 23 липня / Фото: скріншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні 24 липня

У середу, 24 липня, у західних областях України прогнозуються дощі з грозами. В Житомирській і Вінницькій областях – короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали швидкістю 15-20 м/с.

Також можливі короткочасні дощі і грози у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. На решті території країни опадів не прогнозується.

Вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі складе 15-20°C, на півдні України до 23°C. Вдень температура варіюватиметься від 24 до 29°C, а в південних і центральних областях до 32°C.

У Києві 24 липня очікується суха погода. Вітер змінних напрямків, швидкість 3-8 м/с. Температура вночі — 17-19°C, вдень — 26-28°C.

Погода в Україні 24 липня / Фото: скріншот карти Укргірометцентру

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, з початку липня температура повітря невпинно зростає, подекуди на сході та півдні вона перевищила +40 °С. Під прямим сонячним промінням фактична температура може досягати +60 °С. Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що через інтенсивне потепління клімату такі періоди спеки ставатимуть частішими.

В Україні продовжують фіксувати рекордно високі температури, ця тенденція може посилюватись. Як повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, у найближчі 10 днів спека трохи послабиться, але температура залишиться вищою за кліматичні норми для літа. Очікується, що після 18-19 липня новий антициклон зменшить екстремальні температури, проте істотних змін не прогнозується.

Як повідомляв Главред, спека відступає в Україні відступає. Частину областей накриють грози та дощі. Синоптикиня наталка Діденко розповіла про те, де чекати негоди.

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