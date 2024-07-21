Спека відступає: Україну накриють грози та дощі - де чекати негоди

Синоптик прогнозує похолодання у північних областях вже у четвер.

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Прогноз погоди в Україні на 22 липня / фото: УНІАН

Погода в Україні 22 липня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що на південному заході будуть грозові дощі. Це може зачепити Одеську, Вінницьку та Чернівецьку області. У Києві також є ймовірність грозових дощів. Синоптик додала, що у четвер відчується похолодання у північних областях.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Погода 22 липня

В Україні 22 липня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами, на території більшості південних, центральних та північних областей. Загалом вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині та східних областях вночі 19-24°, вдень 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +39

За даними meteoprog, 22 липня в Україні буде тепла, місцями навіть прохолодна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +26...+39 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+26 градусів.

Погода 22 липня у Києві

У Києві 22 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день буде короткочасний дощ. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 25-30°; у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.

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