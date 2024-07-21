З дощем пощастить не усім регіонам: якою буде погода в Україні наступного тижня

З понеділка, 22 липня, погода в Україні перетвориться з аномальної в традиційно літню. Хоч подекуди температура повітря все ще підніматиметься до +35 градусів, але "вже без фанатизму", як у попередні тижні.
Про це в Telegram розповіла синоптик Наталія Діденко. За її словами, максимальна температура повітря становитиме +25+29 градусів, часом до +30. У південних та південно-східних регіонах температура зростатиме до +30+34 градусів.
Хоча позначки на градусниках дещо знизяться, але на рясні опади наступного тижня сподіватися не варто. У ніч з 20 на 21 липня може прогриміти дощ хіба на південному заході - місцями на Одещині, Вінниччині та у Чернівецькій області. В інших регіонах же можуть промайнути хіба локальні дощі.
Щодо погоди у столиці, вночі та вранці 21 липня є ймовірність грозового дощу, однак з обіду опадів не передбачається. Температура повітря у Києві при цьому очікується +26+28 градусів.
Діденко каже, що протягом наступного тижня особливих змін у погоді не прогнозується. Лише у четвер, 25 липня, можливе короткочасне відчутне похолодання у північних областях.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні - останні новини
Напередодні стало відомо, що погода в Україні найближчими днями стане комфортнішою - на вихідних спека відступить скрізь, крім південних і східних регіонів. Дощі ймовірні переважно в західних областях.
Раніше синоптик попередила, що в Україну йде холодний атмосферний фронт. І вже з 19 липня температура повітря знизиться навіть на півдні, сході та в центрі.
Нагадаємо, в Україні з року в рік періодів з теплою погодою, з хвилями тепла стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою стає все менше. Така залежність є по всьому світу.
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