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Україну заливатиме зливами: синоптики назвали регіони, де будемо плавати

19 серпня 2022, 23:08

В Україні трохи похолодає на вихідних і пройдуть дощі.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon

Погода в Україні у серпні не показала максимальної спеки. Україну заливає дощами, але зберігається тепла погода. Як повідомляють синоптики, в ці вихідні варто чекати злив, гроз та різких перепадів температури.

В суботу, 20 серпня, на сході, півночі, у центрі та на півдні протягом дня очікуються дощі з грозами. А ось на заході і в Одеській області буде хмарно з проясненнями.

На заході вночі буде +14 +16, вдень очікується від 25 до 27 градусів тепла, а в Закарпатській області буде до +32 +34, вночі +17 +19.

На півночі нічна температура складе +16 +18 градусів, денна – від 24 до 27 градусів з позначкою "плюс".

У центрі і на сході вночі буде від +16 до +20, денні температури будуть в межах +25 +29 градусів.

На півдні вночі буде +18 +20, а вдень очікується +28 +30 градусів.

В неділю, 21 серпня, дощі з грозами пройдуть у південно-західних областях, на сході, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях. На решті території буде хмарно з проясненнями.

На заході вночі буде від +13 до +16 градусів тепла, вдень – від +23 до +29.

На півночі, в центрі і на півдні в нічний час доби очікується від +14 до +19 тепла, а вдень - від +26 до +29 градусів.

На сході буде +16 +19 вночі і +27 +30 вдень.

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В понеділок, 22 серпня, дощі з грозами пройдуть тільки в південно-західних областях. На решті території буде переважно сонячно.

У південно-західних областях вночі +13 +16 градусів, а вдень очікується від +23 до +25 градусів тепла.

На сході вночі очікується від +16 до +20 градусів тепла. А вдень буде +31 +33.

На решті території очікується +16 +19 вночі та +26 +29 у денний час доби.

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Україну заливатиме зливами: синоптики назвали регіони, де будемо плавати

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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