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Потужний і небезпечний грозовий циклон накриє Україну: синоптики назвали, які області в зоні ризику

18 серпня 2022, 21:24

У шести областях України прогнозуються небезпечні погодні умови.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде сонячною і спекотною, проте в деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі.

На заході та півночі України, а також на території більшості центральних областей світитиме яскраве сонце, а температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +25 +28 градусів.

У той же час короткочасні опади слід очікувати в східних і південних областях і в Дніпрі, там температура повітря складе +27 +32 градуси.

У Києві дощів не очікується, а термометри покажуть до +27 градусів.

"Яблук цього року багато, будемо варити варення, джеми, сушити, пекти шарлотки, просто пекти яблука - нехай ці мирні красиві смачні дії гармонізують простір, заспокоюють серце, дають надію на час, коли ми будемо вдихати запах яблучного варення на наших кухнях разом з найріднішими", - резюмувала синоптик Наталка Діденко.

Штормове попередження в шести областях

У шести областях України прогнозуються небезпечні погодні умови, в тому числі гроза, шквальний вітер і град в окремих регіонах.

Йдеться про Харківську, Луганську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

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Потужний і небезпечний грозовий циклон накриє Україну: синоптики назвали, які області в зоні ризику

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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