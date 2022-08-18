Потужний і небезпечний грозовий циклон накриє Україну: синоптики назвали, які області в зоні ризику

У шести областях України прогнозуються небезпечні погодні умови.
Погода в Україні найближчими днями буде сонячною і спекотною, проте в деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі.
На заході та півночі України, а також на території більшості центральних областей світитиме яскраве сонце, а температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +25 +28 градусів.
У той же час короткочасні опади слід очікувати в східних і південних областях і в Дніпрі, там температура повітря складе +27 +32 градуси.
У Києві дощів не очікується, а термометри покажуть до +27 градусів.
"Яблук цього року багато, будемо варити варення, джеми, сушити, пекти шарлотки, просто пекти яблука - нехай ці мирні красиві смачні дії гармонізують простір, заспокоюють серце, дають надію на час, коли ми будемо вдихати запах яблучного варення на наших кухнях разом з найріднішими", - резюмувала синоптик Наталка Діденко.
Штормове попередження в шести областях
У шести областях України прогнозуються небезпечні погодні умови, в тому числі гроза, шквальний вітер і град в окремих регіонах.
Йдеться про Харківську, Луганську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
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Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
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