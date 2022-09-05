Україну атакує холодний циклон і мороз: синоптики порадували "зимовою" погодою

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде теплою, але в деяких регіонах варто чекати холодний циклон.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, по всій території країни в цей день очікується невелика хмарність.

"Початок нового робочого тижня буде сухим і безвітряним по всій країні. Найтепліше буде на півдні - там термометри покажуть 20-22 градуси зі знаком "плюс". Дещо прохолодніше буде в західних областях України - температура повітря становитиме 17-20 градусів, крім Закарпатської області, де все ще пануватиме погода, схожа на літню - 22-24 градуси", - йдеться в повідомленні.

Видео дня

У центрі, на півночі і сході країни температура опуститься до 17-19 градусів.

Холодні ночі чекають жителів східних областей - термометри опустяться до осінній 6 градусів.

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"В Україну йдуть заморозки. Найближчим часом у північно-західних та Сумській областях місцями можливі нічні заморозки. Але потім тепло повернеться", - пише у своєму Facebook народний синоптик Стас Щедрін.

Виходячи з його інформації, найближчим часом у північно-західних (Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській) та Сумській областях місцями можливі нічні заморозки.

Так, Щедрін прогнозує, що Україну накриють дощі і сильне похолодання. Температура повітря знизиться до +14...+22 в денні години і до +6 ... + 13 – в нічні.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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