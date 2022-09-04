Температура різко впаде і вдарять заморозки: синоптики назвали найхолодніші дні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні наступного тижня буде прохолодною з заморозками вночі. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, температура повітря протягом дня 5 вересня буде стриманою.

На сході та на півночі буде прохолодніше -ьтам стовпчики термометрів піднімуться до +15 +19 градусів. У той же час, на заході і півдні буде дещо тепліше – +17 +24 градуса, а в центральній частині - помірно тепло, +16 +20 градусів.

"Ночі у вересні вже будуть прохолодними - 5 вересня передбачається +7 +12, в північних областях і на північному сході +4 +9 градусів", - повідомила Діденко.

Видео дня

У Києві 5 вересня очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вранці, вночі та ввечері стовпчики термометрів опускатимуться до +7 +11 градусів.

Погода на тиждень

Погода в понеділок, 5 вересня найтепліше буде на півдні - там термометри покажуть 20-22 градуси.

Дещо прохолодніше буде на заході країни - температура повітря становитиме 17-20 градусів, крім Закарпатської області, де все ще пануватиме погода, схожа на літню - 22-24 градуси.

У центрі, на півночі і сході країни температура опуститься до 17-19 градусів.

Погода у вівторок, 6 вересня істотно не зміниться - майже у всіх областях температура повітря буде такою ж, як і в попередній день.

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Єдине, що на сході і в деяких північних регіонах очікується похолодання до 15-17 градусів. Вночі можливі заморозки.

Погода в середу, 7 вересня, на заході температура повітря становитиме 19-22 градуси, а в Закарпатській області - 22-24 градуси. При цьому в цій області також слід очікувати грозових дощів.

На півдні і в центрі країни стовпчики термометрів опустяться до 18-20 градусів, за винятком Одеської та Миколаївської областей – там повітря прогріється до 23 градусів.

На півдні та сході країни температура повітря становитиме в основному 16-18 градусів.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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