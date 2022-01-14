Рекордна спека з "потопами": українці дізналися несподіваний прогноз на літо 2022

Українців попередили про спеку влітку / Фото ua.depositphotos.com

У 2022 році літо в Україні буде з такими ж погодними перепадами, як і зима, розповіла кліматолог Світлана Бойченко.

Температура може різко падати і підніматися, що викличе грози і шквальні вітри, підкреслила вона в коментарі kp.ua.

Прогноз на літо 2022

Експерт уточнила, що температура влітку триматиметься вище норми.

Вона каже, що якщо раніше спекотна погода була характерна для липня-серпня, то зараз температурні рекорди перемістилися на червень.

"З хороших новин - великої посухи не передбачається, очікуємо більше, ніж раніше, дощів", - говорить кліматолог.

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Погода на курортах

За її даними, сезон засмаги в 2022 році можна планувати прямо з червня. А ось любителям купатися в Чорному морі краще почекати. Через нежарку весну вода може прогрітися до комфортних температур тільки до кінця першого місяця або до початку другого.

На узбережжі Азовського моря пляжний сезон прогнозують вже з середини червня.

У липні і серпні теж можливі дуже спекотні дні, але буде і освіжаюча прохолода при температурі в середньому 23-24 градуси. Модницям варто запастися новими красивими парасольками, тому що синоптики обіцяють дощі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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