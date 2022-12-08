Погода в Україні різко зміниться. Температура вночі очікується від 1° тепла до 4° морозу, а вдень - 0-5 ° тепла.

Україна потоне в снігу і дощах, але сильно потеплішає / УНІАН

Погода в Україні у п'ятницю, 9 грудня, буде дощовою, а в деяких регіонах випаде сніг.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру у південній частині країни очікується дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°. На решті території йтиме невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних та північно-східних областях помірні опади (у більшості районів північної частини Вночі без істотних опадів). Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5 ° тепла.

В Україні, крім сходу, туман, вночі та вранці місцями, крім півдня, ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/сек, у східних областях до 14 м / сек.

Погода в Києві

У столиці 9 грудня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ і мокрий сніг. Туман, вночі та вранці місцями ожеледиця, на дорогах місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Погода в Україні взимку

Раніше повідомлялося, погода в Києві в грудні буде без значних морозів, але з постійними опадами у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Новий рік 2023 також не буде схожий на зимову казку - синоптики обіцяють мокрий сніг на 31 грудня у столиці.

Заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні взимку у сезоні 2022/2023 здивує аномалією. За його словами, цієї зими погода буде подібна торішньої.

"Зима не повинна бути занадто холодною, сильних морозів не буде, як минулої і позаминулої зими", - сказав він.

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