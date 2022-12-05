+13 посеред грудня: синоптик назвав області, де спадуть морози

Погода в Україні дивуватиме в перший місяць зими. Підвищення температури буде обумовлено впливом антициклону зі сходу.
Погода в Україні цього тижня буде морозною і сухою, потім прийдуть опади, а температура підніметься до аномально високих позначок.
Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич, в першій половині тижня морозна і суха погода збережеться в більшості областей України, за винятком західної частини, де з півдня буде надходити тепла повітряна маса. Найнижчі значення температури прогнозуються в східних і північних областях.
"Новий тиждень почнеться з холодної і сухої погоди, яка поступово зміниться на вологу і аномально теплу", - зазначив синоптик.
Згідно з його прогнозом, з 7-8 грудня починаючи з західних і південно-західних областей в Україні очікується поступове підвищення температури і ослаблення впливу антициклону зі сходу.
"У другій половині тижня почнуться опади у вигляді снігу та мокрого снігу з поступовим переходом у дощ паралельно з підвищенням температури. Збільшиться також кількість туманів і їх тривалість", - прогнозує синоптик.
За його даними, в південних і центральних областях стовпчики термометрів покажуть +7°...+13°.
Погода в Україні взимку
Раніше повідомлялося, погода в Києві у грудні буде без значних морозів, але з постійними опадами у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Новий рік 2023 також не буде схожим на зимову казку - синоптики обіцяють мокрий сніг на 31 грудня у столиці.
Заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні взимку у сезоні 2022/2023 здивує аномалією. За його словами, цієї зими погода буде подібна торішньої.
"Зима не повинна бути занадто холодною, сильних морозів не буде, як минулої і позаминулої зими", - сказав він.
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