+13 посеред грудня: синоптик назвав області, де спадуть морози

Синоптик назвав області, де спадуть морози / УНІАН

Погода в Україні цього тижня буде морозною і сухою, потім прийдуть опади, а температура підніметься до аномально високих позначок.

Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич, в першій половині тижня морозна і суха погода збережеться в більшості областей України, за винятком західної частини, де з півдня буде надходити тепла повітряна маса. Найнижчі значення температури прогнозуються в східних і північних областях.

"Новий тиждень почнеться з холодної і сухої погоди, яка поступово зміниться на вологу і аномально теплу", - зазначив синоптик.

Згідно з його прогнозом, з 7-8 грудня починаючи з західних і південно-західних областей в Україні очікується поступове підвищення температури і ослаблення впливу антициклону зі сходу.

"У другій половині тижня почнуться опади у вигляді снігу та мокрого снігу з поступовим переходом у дощ паралельно з підвищенням температури. Збільшиться також кількість туманів і їх тривалість", - прогнозує синоптик.

За його даними, в південних і центральних областях стовпчики термометрів покажуть +7°...+13°.

Погода в Україні взимку

Раніше повідомлялося, погода в Києві у грудні буде без значних морозів, але з постійними опадами у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Новий рік 2023 також не буде схожим на зимову казку - синоптики обіцяють мокрий сніг на 31 грудня у столиці.

Заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні взимку у сезоні 2022/2023 здивує аномалією. За його словами, цієї зими погода буде подібна торішньої.

"Зима не повинна бути занадто холодною, сильних морозів не буде, як минулої і позаминулої зими", - сказав він.

Читайте останні новини телеграм від редакції Главреда.

Читайте також: