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Вріже дикий холод: синоптик попередив українців про морози до - 20º

8 грудня 2022, 04:05
Станіслав Щедрін розповів, коли в Україні чекати періодів стрімкого похолодання.
градусник, термометр
/ Pexels/Ivan Babydov

Нинішня зима прогнозується більш м'яка, ніж у 2021-22 роках, при цьому не виключаються рясні дощі.

"Нинішня зима прогнозується без сильних морозів. Ця зима буде більше схожа на осінь, ніж на зиму", - розповів Апострофу народний синоптик Станіслав Щедрін.

При цьому він не виключив, що все ж будуть періоди, коли температура сильно знизиться.

Коли чекати різкого похолодання

"Звичайно, будуть і періоди стрімкого похолодання. Так, в кінці січня і початку лютого традиційно будуть заходити крижані повітряні маси. Тому буде стрімке падіння температури, місцями навіть до - 15, місцями до - 20", - прогнозує синоптик.

Щедрін при цьому додав, що такі періоди зниження температури будуть нетривалими та можуть триматися максимально близько тижня.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

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