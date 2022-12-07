glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Різке потепління під +10º: українців здивували несподіваним прогнозом і назвали дати

7 грудня 2022, 04:25
Очікується суттєва зміна погоди, розповів Віталій Постригань.
C найближчого понеділка почнеться потепління
/ liveinternet.ru

В Україні найближчим часом очікується зміна погодних умов, розповів синоптик Віталій Постригань.

У Центральній Україні 7 грудня прогнозується сніг, вдень з переходом у мокрий сніг та дощ. Температура очікується вночі 3-8 º морозу, вдень 2 º тепла -3 º морозу - вітер посилиться, є небезпека ожеледиці, розповів він у Facebook.

Разом з тим синоптик попередив про те, що вже на вихідних очікується істотна зміна погоди – прогнозується "теплий стрибок" і відчутне потепління.

Постригань додав, що температура повітря може підвищиться: вночі до 0-5º тепла, вдень до 4-9º на тлі помірного дощу.

Різке потепління під +10º: українців здивували несподіваним прогнозом і назвали дати

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

синоптик прогноз погоди
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

"Це фейк": скандальний Орбан спробував виправдатись після блокування допомоги Україні від ЄС

05:00

Привітання з Новим 2023 роком: яскраві листівки, теплі слова для дітей і дорослихФото

05:00

День Катерини: теплі привітання, листівки та картинки для прекрасної іменинниці

04:25

Різке потепління під +10º: українців здивували несподіваним прогнозом і назвали датиВідео

03:57

"Банщик щось встромив поки парив": Волочкова із задертою ногою розповіла про свій перелякВідео

Реклама
03:55

Між нами 34 роки різниці: Лоліта відкрила таємницю особистого життя

03:24

Надія Мейхер випадково оголила татуювання на пікантному місці

02:55

Щоб вікна взимку були ідеально чистими: найпростіший спосіб прибрати конденсат

02:10

Фортуна завжди на їхньому боці: топ-3 знаки Зодіаку з найсильнішим янголом-охоронцемВідео

01:35

"Мішок" можна буде зав'язати: експерт спрогнозував, як ЗСУ можуть влаштувати ворогам капкан у КримуВідео

01:00

"Підійдемо до Криму": експерт назвав території, які ЗСУ звільнять до кінця року

00:51

Прикмети на 7 грудня: які 5 речей не можна робити у велике свято, щоб біду не залучитиВідео

00:05

"Може бути ескалація": розлючений Путін може завдати удару після вибухів на аеродромах - CNNВідео

06 грудня, вівторок
23:45

"Працює ворожа артилерія": Жданов заявив про колосальні втрати України під БахмутомВідео

23:40

"Бавовна" на аеродромі в Курську: чорний дим було видно навіть з супутникаВідео

23:25

Як не виглядати "тіткою" після 40 років: 9 модних правил, про які краще забути

23:18

Проживе навіть з істеричкою: імена найтерплячіших чоловіків, які закохуються до нестямиВідео

22:49

Прикмети на 8 грудня: які 3 речі потрібно встигнути зробити, щоб удача липла завждиВідео

22:30

Німеччина навідріз відмовилася передавати ЗРК Patriot Україні

22:05

Гороскоп на завтра 7 грудня 2022: Близнюкам - травми, Левам - гроші, а Рибам - нерви

Реклама
21:56

Росіяни можуть розосередити свої бомбардувальники після вибухів на аеродромах - Reuters

21:41

Мавпа стягнула тісний топ з величезного декольте колишньої "Міс Перу"Відео

21:32

Продажний патріотизм: російські зірки-пропагандисти не заплатили мільйони рублів податків

21:22

"Утримувала коханців" Сосєдов знову позаздрив Пугачовій

21:21

"Треба правильно організувати": Путіна і його режим можна знищити, але є лише один спосіб - ЯковенкоВідео

20:47

У Зеленського різко пройшлися по результатам "спецоперації" РФ

20:33

Тяжкохвора Катерина Тишкевич розповіла про розмову з провидцем про долю України

20:07

"Повисло на соплях": Арестович про жалюгідну долю Кримського мостуВідео

19:58

Унітаз буде виблискувати і вічно пахнути: як почистити туалет газованою водою і зубною пастоюВідео

19:56

"Треба частіше говорити": політолог пояснив, навіщо Шольцу підтримувати зв'язок з ПутінимВідео

19:53

"Кожен з нас має свою особисту історію": Катя Осадча показала рідкісне фото з батьками

19:46

"Якщо проживемо зиму": українцям дали страшливий прогноз нових відключень електроенергіїВідео

19:32

На Донбасі окупанти стратили зеків-дезертирів, які втекли з позиційВідео

19:18

Як корисні ідіоти допомагають Путіну в УкраїніПогляд

19:06

"Людина павук, гадить": Лоліту в обтягуючому підняли на сміх

19:05

"Ми не можемо": Грузія навідріз відмовилася надавати Україні військову допомогуВідео

18:57

Коли вже все набридло: 5 хитрощів, які зроблять дім затишнішим

18:56

"Гарантії безпеки" для РФ: у Зеленського жорстко відповіли на дивну пропозицію МакронаВідео

18:48

Як і де зустрічати Новий Рік 2023: важливі рекомендації, які допоможуть залучити удачу і успіхВідео

18:43

"Зеленого світла" не було: Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році

Реклама
18:34

Хворого Лепса відправляють до психіатра після неадекватної витівки

18:30

Пропагандисти висунули Галкіну звинувачення: Пугачова з сім'єю отримали паспорти Ізраїлю незаконно

18:26

Вибухи на авіабазах РФ: з'явилися супутникові фото після удару безпілотникаВідео

18:25

Подарунки і стіл повинні бути круглими: астролог розповів, в якій обстановці правильно зустрічати рік КроликаВідео

18:21

Найгарніший червоний новорічний манікюр 2023, що змусить повірити в дивоФото

18:02

"У Москві про це вже знають": Буданов заявив, що росіян почали готувати до неминучої поразки у війніВідео

17:54

Україна може дістати до Москви: у РФ бояться нових ударів БПЛА - The GuardianВідео

17:49

Мадонна засвітилася в обіймах опозиціонерки з РФ у футболці з російськими матами

17:18

Як позбутися неприємного запаху з пилососа: 7 простих способів, щоб забути про проблему назавжди

17:13

Православний календар на грудень 2022: коли відзначати Різдво та Миколая

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини Харкова
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти