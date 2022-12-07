Різке потепління під +10º: українців здивували несподіваним прогнозом і назвали дати

Очікується суттєва зміна погоди, розповів Віталій Постригань.

/ liveinternet.ru

В Україні найближчим часом очікується зміна погодних умов, розповів синоптик Віталій Постригань.

У Центральній Україні 7 грудня прогнозується сніг, вдень з переходом у мокрий сніг та дощ. Температура очікується вночі 3-8 º морозу, вдень 2 º тепла -3 º морозу - вітер посилиться, є небезпека ожеледиці, розповів він у Facebook.

Разом з тим синоптик попередив про те, що вже на вихідних очікується істотна зміна погоди – прогнозується "теплий стрибок" і відчутне потепління.

Постригань додав, що температура повітря може підвищиться: вночі до 0-5º тепла, вдень до 4-9º на тлі помірного дощу.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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